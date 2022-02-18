Manex Silva será o porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Encerramento dos Jogos de Inverno de Pequim

Manex Silva, um dos destaques da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022, será o porta-bandeira na Cerimônia de Encerramento, que será realizada neste domingo, às 8h da manhã (horário de Brasília), no lendário Estádio Nacional “Ninho do Pássaro”.

O esquiador será o primeiro brasileiro a disputar quatro provas olímpicas de inverno numa única edição e bateu o recorde de pontos do Brasil no cross-country em Jogos Olímpicos.

- É uma honra pra mim ser escolhido como porta-bandeira. Estou muito feliz pela notícia e por poder viver essa experiencia única, que até agora só tive a oportunidade de ver na TV. Estava ansioso para poder participar do desfile e carregar a bandeira vai ser uma forma de agradecer a todos mundo no Brasil que acompanhou os Jogos de Inverno e torceu por nós aqui em Pequim 2022 - disse Manex.

- Estamos muitos satisfeitos de indicar o Manex, tanto pela dedicação demonstrada por ele durante os Jogos para poder competir em quatro provas, quanto pelo desempenho atingido na prova de Sprint, quando quebrou o recorde brasileiro de pontos na prova. Ele é também um representante da nova geração e acreditamos que, como tivemos duas lendas na Cerimônia de Abertura, seria importante representarmos a renovação que tivemos na delegação aqui em Pequim. Por isso, ele será o porta-bandeira e a Eduarda Ribera, caçula da delegação, serão os atletas no Encerramento - disse Anders Pettersson, chefe da Missão, que também irá participar do desfile de encerramento, citando Duda, a mais jovem da delegação em Pequim com 17 anos.

Além deles, o Time Brasil será representado pelo fisioterapeuta Ronaldo Aguiar, representando os serviços médicos nesta edição dos Jogos e os colaboradores do COB.

O recorde só possível porque Manex conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos com o índice A, abaixo dos 100 pontos FIS. Ele foi, inclusive, o primeiro brasileiro a conseguir tal feito. Aos 19 anos, Silva já tem outras grandes marcas como o top-40 nos Jogos Olímpicos da Juventude, Lausanne 2020, o melhor sul-americano na competição.

Em Pequim 2022, na prova de Sprint, sua preferida, foi o melhor sul-americano da prova, ao ficar em 71º entre 90 atletas, com 3:08.64 e 171.68 pontos FIS. Em termos de pontuação, esse é o melhor resultado de um brasileiro na modalidade em Jogos Olímpicos, superando Jaqueline Mourão em Vancouver 2010 (172.88).

O atleta nascido em Rio Branco, no Acre, que hoje reside na Espanha, e é treinado por Julen Garjon, ainda conseguiu completar a prova dos 15km Clássico na 90ª colocação e foi alcançado pelos líderes na prova do esquiatlo, terminando a prova na 67ª colocação. Ele recebeu a notícia que será o porta-bandeira do Brasil na véspera da disputa da prova dos 50km Largada em Massa, neste sábado, a partir das 3h da manhã (horário de Brasília).