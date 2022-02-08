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Manex Silva bate recorde olímpico brasileiro nas Olimpíadas de Inverno

Brasileiro ficou com a 71ª colocação na classificatória e marcou 161.58 pontos FIS...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 07:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 07:10
Marca importante para o esporte brasileiro! Na classificatória do modo sprint do esqui cross-country masculino, Manex Silva ficou com 71ª colocação e não avançou para a segunda fase da competição. Contudo, apesar da eliminação, a marca se tornou o melhor resultado da história do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno.Manex foi o 71° colocado dentre os 88 participantes da prova de classificação sprint do esqui cross-country, com isso marcou 161.58 pontos FIS, se tornando o primeiro atleta brasileiro a fazer menos de 200 pontos FIS em Jogos Olímpicos de Inverno. Vale lembrar que, no esqui cross-country, quanto melhor a colocação, menos pontos são somados.
Após a prova, Manex analisou sua participação na competição desta terça-feira, e projetou suas próximas disputas em Pequim.
- Eu estou muito feliz. Gosto muito de sprint. Dentro das possibilidades, achei que foi muito bom. Estou feliz por isso. Acho que me sentia preparado para essa prova, mais curtinha. Podia me espremer melhor. As próximas provas são mais duras, mais longas. Na 15km, eu tenho um pouco de expectativa, gosto dessa prova. Depois de 50, vou um pouco mais com a mentalidade de participar. É um pouco mais longo, não é a minha distância - disse o atleta brasileiro ao canal 'Sportv'.
Jaqueline Mourão, que competiu minutos antes na prova sprint do esqui cross-country feminina, era a detentora da melhor marca brasileira dos Jogos Olímpicos de Inverno com 172.88, obtido nos 10km das Olimpíadas de Inverno de Vancouver, em 2010.
Crédito: ManexSilvarepresentaoBrasilnoesquicross-country(Foto:Divulgação/TimeBrasil

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