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Mais cinco judocas são integrados aos treinos da seleção em Coimbra, na Missão Europa

Felipe Kitadai (60kg), Renan Torres (60kg), Marcelo Gomes (90kg), Jonas Inocêncio (+100kg) e Laislaine Rocha (78kg) passaram pelos protocolos e foram liberados para treinar...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 14:58

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 14:58
Crédito: O novo grupo já integrou-se aos treinos junto aos demais atletas, brasileiros e portugueses, que estão em Coimbra desde julho (Divulgação/Confederação Brasileira de Judô
Concentrada em Coimbra, Portugal, para treinamentos visando à retomada das competições internacionais e da corrida olímpica, a seleção brasileira de judô ganhou, nesta semana, o reforço de outros cinco judocas brasileiros. Felipe Kitadai (60kg/Sogipa/RS), Renan Torres (60kg/SESI/SP), Marcelo Gomes (90kg/Sogipa/RS), Jonas Inocêncio (+100kg/ECPinheiros/SP) e Laislaine Rocha (78kg/SESI/SP) desembarcaram em Portugal no último sábado.
Depois de passarem por todos os protocolos de saúde, incluindo testes de COVID-19, eles foram liberados pela equipe médica do COB e da CBJ para os treinos no dojô luso.
- Muito feliz em estar aqui. Muito obrigado, CBJ e COB, pela oportunidade de voltar a fazer aquilo que amo e voltar a ter uma rotina de atleta, ao lado de grandes ídolos - disse o campeão dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, Renan Torres, em postagem em suas redes sociais ao lado medalhista olímpico Felipe Kitadai.
O novo grupo já integrou-se aos treinos junto aos demais atletas, brasileiros e portugueses, que estão em Coimbra desde julho. O camping do Judô em Portugal faz parte da Missão Europa, promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil em parceria com as Confederações Nacionais, para oferecer aos atletas um ambiente seguro e controlado na preparação para Tóquio 2020 (que será disputado em 2021).
No Brasil, os treinos de judô ainda enfrentam grandes restrições, o que não acontece em Portugal, onde a pandemia do novo coronavírus está mais controlada e, assim, os judocas conseguem seguir um programa de treinos completo.
O retorno às competições oficiais da Federação Internacional está previsto para o final de outubro, no Grand Slam de Budapeste, na Hungria. Antes disso, parte dos atletas que estão em Portugal lutarão a Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi, em Coimbra, no dia 26 de setembro. Esse evento é organizado pela Federação Portuguesa de Judô e não distribui pontos para o Ranking Mundial.

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