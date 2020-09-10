Mais cinco judocas são integrados aos treinos da seleção em Coimbra, na Missão Europa

Crédito: O novo grupo já integrou-se aos treinos junto aos demais atletas, brasileiros e portugueses, que estão em Coimbra desde julho (Divulgação/Confederação Brasileira de Judô

Concentrada em Coimbra, Portugal, para treinamentos visando à retomada das competições internacionais e da corrida olímpica, a seleção brasileira de judô ganhou, nesta semana, o reforço de outros cinco judocas brasileiros. Felipe Kitadai (60kg/Sogipa/RS), Renan Torres (60kg/SESI/SP), Marcelo Gomes (90kg/Sogipa/RS), Jonas Inocêncio (+100kg/ECPinheiros/SP) e Laislaine Rocha (78kg/SESI/SP) desembarcaram em Portugal no último sábado.

Depois de passarem por todos os protocolos de saúde, incluindo testes de COVID-19, eles foram liberados pela equipe médica do COB e da CBJ para os treinos no dojô luso.

- Muito feliz em estar aqui. Muito obrigado, CBJ e COB, pela oportunidade de voltar a fazer aquilo que amo e voltar a ter uma rotina de atleta, ao lado de grandes ídolos - disse o campeão dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, Renan Torres, em postagem em suas redes sociais ao lado medalhista olímpico Felipe Kitadai.

O novo grupo já integrou-se aos treinos junto aos demais atletas, brasileiros e portugueses, que estão em Coimbra desde julho. O camping do Judô em Portugal faz parte da Missão Europa, promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil em parceria com as Confederações Nacionais, para oferecer aos atletas um ambiente seguro e controlado na preparação para Tóquio 2020 (que será disputado em 2021).

No Brasil, os treinos de judô ainda enfrentam grandes restrições, o que não acontece em Portugal, onde a pandemia do novo coronavírus está mais controlada e, assim, os judocas conseguem seguir um programa de treinos completo.