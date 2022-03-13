Magnus Futsal vence Carlos Barbosa e é campeão da Super Copa Gramado

O Magnus venceu a equipe de Carlos Barbosa por 4 a 0, no último sábado, e conquistou o título da Super Copa Gramado 2022. Com quatro vitórias em quatro jogos, o time de futsal de Sorocaba ainda teve o pivô Charuto como destaque da Final e o ala Joãozinho como artilheiro, om cinco gols.
As duas equipes começaram o jogo na defesa e se estudando muito. O Magnus logo foi tomando conta da partida e abriu o placar quando Charuto roubou a bola e achou Leozinho livre na área. Em seguida, Charuto recebeu na ala, driblou o marcador e chutou forte no ângulo para ampliar. Antes do intervalo, Rodrigo fez o terceiro em cobrança de tiro-livre da marca dos dez metros.
O segundo tempo foi ainda menos movimentado, já que o time paulista cozinhou o jogo, pois já estava com o título encaminhado. No final da etapa complementar, Joãozinho recebeu bola na área e fez o quarto gol, fechando o placar e garantindo o título.
O Magnus Futsal retorna para Sorocaba e finaliza a preparação para a disputa do Campeonato Paulista e da Liga Nacional que terão início no fim deste mês