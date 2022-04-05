Magnus Futsal fecha patrocínio com o site de apostas EstrelaBet

O Magnus Futsal acertou para esta temporada o patrocínio com a EstrelaBet, site de apostas esportivas online. A empresa, que está presente no meio esportivo ao lado de grandes clubes de futebol, agora fecha parceria com seu primeiro time de futsal. A marca será estampada no calção de jogo e fará sua estreia já na próxima rodada da Liga Nacional de Futsal, quando o atual Tricampeão Mundial enfrenta o Jaraguá, fora de casa. A parceria tem duração até 31 de março de 2023.

-O mercado Bet hoje é um dos mais importantes do esporte brasileiro e mundial. A EstrelaBet faz parte do Grupo Stars, entre outras iniciativas são proprietários da Poker Stars, fator que traz credibilidade e confiabilidade para o inicio de uma parceria de longo prazo. Estamos muito felizes e com a certeza de que o Magnus se une a um dos maiores players deste segmento-avaliou Fellipe Drommond.

Reconhecida e consolidada no ramo de apostas, a EstrelaBet agora entra uma nova modalidade e se junta à equipe jovem mais vitoriosa do futsal mundial. Em seu nono ano de projeto, o Magnus Futsal se tornou referência no meio esportivo por sua gestão e sucesso dentro e fora das quatro linhas. -Estamos imensamente contentes em fechar esta parceria. O Magnus é referência no futsal e temos certeza que existe uma super sinergia para fazermos algo impactante dentro do mercado esportivo. É o nosso primeiro clube dentro da modalidade e não podíamos começar de forma melhor. Além disso, o fato de termos o Rodrigo “Capita” no projeto nos enche de orgulho. Só aviso a torcida que nos aguarde que vem muita coisa boa por aí- comentou Rafael Zanette, Head de Patrocínios da EstrelaBet.

Além da exposição da marca no calção, a parceria prevê o Rodrigo Hardy “Capita” como embaixador da EstrelaBet, além de diversas ativações nas plataformas digitais da equipe e do atleta.

-Quando se é possível ser parte de um projeto tricampeão mundial, sabemos que é algo escrito nas estrelas. A oportunidade de estarmos no futsal por meio do Magnus é incrível e nos enche de orgulho conectar a uma instituição vitoriosa e capaz de fazer a diferença na sua cidade e no mundo. A EstrelaBet não para de crescer e estamos muito felizes de estar ao lado do Magnus nessa caminhada em busca de mais títulos- celebrou Felipe Fraga, Diretor de Operações da EstrelaBet.