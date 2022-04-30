Macris se despede do Minas e é a MVP da Superliga. Veja a seleção

Antes da entrega dos troféus e das medalhas, como é de praxe, a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) divulgou a seleção da Superliga 1xBet Feminina de Vôlei 2021/22. Campeão da competição, após vencer o Dentil Praia Clube por 3 a 1, nesta sexta-feira, fechando o playoff da decisão em 2 a 0, o Itambé Minas faturou cinco dos nove prêmios da noite.

Confira a seleção da Superliga

Melhor levantadora: MacrisMelhor oposta: Nia ReedMelhores centrais: Thaisa e CarolMelhores ponteiras: Neriman Ozsoy e Yonkaira PeñaMelhor líbero: Camila BraitMelhor Técnico: Nicola Negro

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A oposta Kisy levou o troféu Viva Vôlei da partida final. Ela foi a maior pontuadora do jogo, com 22 acertos. Macris, que está se despedindo do Minas para atuar no vôlei turco, foi eleita a melhor levantadora da Superliga pela sétima vez da sua história e MVP da competição. A fada vegana, no entanto, ainda vai disputar o Sul-Americano de Clubes, semana que vem, em Uberlândia. Duas jogadoras não compareceram à premiação. A oposta Nia Reed, do Sesi Bauru, que já retornou aos Estados Unidos, foi eleita a melhor na posição. Ela foi a maior pontuadora da Superliga, depois de levar o seu time às semifinais – Bauru foi eliminado pelo Minas no mata-mata. A líbero Camila Brait, do Osasco São Cristóvão Saúde está viajando de férias na Europa e também não compareceu à final.

A ponteira Yonkaira Peña do Sesc RJ Flamengo, que eliminou o rival Osasco nas quartas-de-final e fez duelo duro com o Praia na semifinal – chegou a estar a um set da vaga na decisão -, foi eleita a melhor ponteira, ao lado de Ozsoy. O Praia contou com a central Carol na lista.

Integrante da comissão técnica do Itambé/Minas, a oposto Sheilla escreveu:

– A vida não é sobre quão forte vc bate. É sobre quão forte você toma uma porrada e continua se movendo adiante. É quanto você pode aguentar e continuar se movendo adiante. Assim é como as vitorias são feitas! Itambé/Minas fará desfile em BH neste sábado

A delegação minastenistas vai desembarcar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, às 10h25 deste sábado (30/4). Em seguida, a equipe seguirá para o Minas I, onde iniciará o desfile em carro aberto por volta de 11h30, na portaria da rua Espírito Santo. O destino será o Minas II, unidade em que as campeãs serão recebidas pela diretoria do clube, patrocinadores, associados e torcedores, dando sequência nas comemorações do título.