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Macaé (RJ) recebe Carreta do eMuseu do Esporte

Visitação começa dia 20 com muita história, esportes interativos e Magic Paula, pronta para receber os visitantes em forma de holograma
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LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 16:06

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 16:06

No dia 20, próxima quinta-feira, a carreta do eMuseu do Esporte chega ao município de Macaé, onde permanecerá até 27 de janeiro, na Praça Washington Luiz, no Centro. Por onde tem passado, a carreta de 13,50 metros de comprimento do eMuseu vem atraindo tanto curiosos como atletas consagrados, alcançando seu objetivo de incentivar a prática de esportes por um número cada vez maior de pessoas. A visitação em Macaé será diária, das 10h às 17h, com entrada grátis.
A abertura do eMuseu no dia 20 está marcada para as 10 horas, com a presença de autoridades municipais e atletas locais.
O eMuseu foi criado com o objetivo de celebrar a memória do esporte e seu legado em um formato inédito e colaborativo. Já possui 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições e, nas cidades que visita, desafia atletas, profissionais e amadores, na prática virtual de várias modalidades esportivas, numa plataforma 3D.
O lançamento do projeto aconteceu a 20 de dezembro, em Niterói, na Região Metropolitana do estado, onde foi visitado por centenas de pessoas, curiosos em conhecer um pouco mais da história do esporte nacional, atletas amadores e atletas profissionais. Entre as diversas atrações, um holograma da super atleta do basquete, Magic Paula, interage com os visitantes, lembrando suas principais conquistas. Depois de Macaé, o projeto segue para Búzios, Resende, Teresópolis e São Pedro d'Aldeia, encerrando o tour, no final de março, no Rio.
O eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br) tem como parceiros as prefeituras que recebem a carreta, bem como o Comitê Olímpico do Brasil (COB); Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Confederação Brasileira de Basketball (CBB); Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa); Confederação Brasileira de Voleibol (CBV); Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM); Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM); Museu Internacional do Esporte, Desporto Militar, Vasco da Gama, Fortaleza e Juventude.
“Nas edições anteriores, Niterói, Angra e Bom Jesus vivemos momentos marcantes de muita superação e inclusão atendendo deficientes físicos e visuais. O eMuseu conta com audiodescrição das suas atividades", explica Bianca Gama, CEO do eMuseu do Esporte, uma realização da startup Gama Assessoria em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), através da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais (ITECS).
Do lado externo da carreta, a ideia é oferecer ao público a possibilidade de práticas esportivas amadoras, clínicas com atletas e ex-atletas; oficinas com cartilhas educativas de modalidades como esgrima, basquete, atletismo e vôlei; além da criação de material esportivo com reciclagem, chamando atenção também para a sustentabilidade.
"A Carreta do eMuseu é uma excelente iniciativa para resgatar a memória do nosso esporte e tornamos isso público para a população macaense, de forma interativa e inclusiva. É um privilégio enorme Macaé receber esse projeto e ressaltar toda a emoção que o esporte e os nossos craques brasileiros podem nos proporcionar. Será uma motivação para os jovens que sonham em ser campeões no esporte", Marvel Maillet, secretário de Esportes de Macaé.
O patrocínio do projeto do eMuseu do Esporte é da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, por meio da Lei de Incentivo do Esporte, do governo estadual.
“Essa é mais uma cidade a ser contemplada com o projeto que é viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte. Democratizar cada vez mais o acesso ao esporte e à memória dele é um desafio que nós temos. O projeto do eMuseu do Esporte permite justamente isso, percorrendo todas as macrorregiões do Estado”, disse o secretário de Estado de Esporte e Lazer Gutemberg Fonseca.
Depoimentos de atletas
Atletas com projeção nacional e internacional, como o surfista Ricardo Tatuí e o triatleta Armando Barcellos, já experimentaram os desafios do esporte virtual.
“Quando as pessoas se deparam com um trabalho desses ficam empolgadas. Além de aprender sobre a história, poder sentir virtualmente a emoção de praticar um esporte radical é simplesmente o máximo”, afirmou Ricardo Tatuí, depois de se aventurar na plataforma 3D em várias modalidades”.
Armando Barcellos campeão de triatlon e um dos atletas mais premiados do estado também conheceu a carreta e aprovou. “O cenário esportivo brasileiro precisa de atitudes como essa, pois dão visibilidades às diversas modalidades e, a partir daí, os jovens são estimulados a praticar os mais variados esportes. Isso é muito importante para a formação de futuros atletas”.
Confira as cidades que vão receber a carreta itinerante e as datas:
Macaé – 20/01 a 27/01
Búzios – 30/01 a 07/02
Resende – 10/02 a 17/02
Teresópolis – 06/03 a 14/03
São Pedro d`Aldeia – 17/03 a 23/03
Rio de Janeiro – 25/03 a 29/03
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Crédito: Divulgação

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