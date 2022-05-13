Lyoto Machida perde por nocaute no 1° round no Bellator

O brasileiro Lyoto Machida perdeu para Fabian Edwards, pelo Bellator. O brasileiro foi nocauteado ainda no 1° round, com quase três minutos de luta. O ex-campeão do peso meio-pesado do UFC foi nocauteado fez sua primeira luta após ficar um ano parado, mas acabou sendo derrotado pelo britânico.NOCAUTE RÁPIDO​Lyoto e Edwards faziam uma luta estudada e truncada nos primeiros minutos, até o momento em que foram para o "wrestling". O brasileiro até estava levando vantagem, mas o inglês, conseguiu reverter a situação.

No momento em que os dois levaram a luta mais para o centro do "cage", Edwards acertou um cruzado de esquerda que acabou tonteando o brasileiro. O inglês encaixou uma sequência até derrubar Machida e nocauteá-lo.

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CARTEL E POSÍVEL ADEUSEdwards agora tem 10 vitórias no seu cartel e se recupera das duas últimas derrotas. Já Machida perdeu sua 4ª luta consecutiva e está perto de deixar o Bellator, onde lutou por 4 temporadas e não deve renovar o contrato.Outro Brasileiro que perdeu foi Alan Carlos, no card prliminar. Ele foi derrotado por Charles Ward.