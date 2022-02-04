Luzes, beleza e emoção dão o tom da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

Está valendo! Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 estão oficialmente abertos! Com muitas luzes, tecnologia e emoção, a Cerimônia de Abertura, na manhã desta sexta-feira (4), noite chinesa, fez o Ninho do Pássaro novamente pulsar em clima olímpico após 14 anos, já que o estádio também foi o palco da abertura e do encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008. Pequim se tornou a primeira cidade na história a sediar tanto os jogos de verão, quanto os de inverno.

Com um público reduzido por conta da preocupação sanitária do governo chinês em relação ao avanço da variante Ômicron no país, apenas convidados e chefes de estado foram permitidos nas arquibancadas do Ninho do Pássaro. Contudo, a falta de público não diminuiu a beleza da Cerimônia de Abertura, que contou com um show de luzes para emocionar quem assistiu ao evento.

CHAMA OLÍMPICA ACESA!A cerimônia continuou com quatro grupos de patinadores 'riscando' o gelo ao som de 'Imagine' de John Lennon e que revelaram o lema olímpico dos Jogos de Inverno de Pequim: 'o mais rápido, o mais alto, o mais forte, juntos'.