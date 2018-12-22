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Boxe no ES

Luta de Touro Moreno neste sábado está cancelada, diz Yamaguchi

Em uma nota no Facebook, Yamaguchi Falcão, filho do boxeador capixaba, informou sobre o cancelamento e pediu desculpas aos fãs; entenda

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 12:32
Touro Moreno Crédito: Ricardo Medeiros
Quem estava animado para assistir a luta entre a lenda do boxe capixaba e brasileiro, Touro Moreno, e o atleta da Academia Vitória do Corpo, Edimar Joaquim da Silva, vai ter que esperar mais um pouco. É que, de acordo com o campeão olímpico e filho de Touro Moreno, Yamaguchi Falcão, a batalha nos ringues, marcada para este sábado (22), teve que ser cancelada.
Em seu perfil do Facebook, Yamaguchi explicou que, apesar dos atletas estarem preparados e focados, um motivo de força maior por problemas com um dos patrocinadores do evento foi o motivo que levou ao cancelamento.
> Estivan segue passos da família Falcão e mira carreira internacional
A família pediu desculpas aos fãs de Touro e deixou claro que sempre teve interesse em incentivar o boxe no Espírito Santo. "Esperamos em breve poder remarcar este evento. Agradecemos a compreensão de todos", diz o final da mensagem.
PREPARADO PARA A LUTA
Em conversa com a editoria de Esportes do Gazeta Online nesta sexta-feira (21), o atleta, que tem 80 anos, contou sobre a expectativa do desafio. "Na verdade eu iria fazer uma apresentação há umas semanas em Campo Grande, em Cariacica, mas o evento acabou não acontecendo. Só que ele estava lá e acabou me desafiando. Eu aceitei", explicou Touro.
Confiante como sempre, a lenda dos ringues garantiu que os 20 anos de diferença entre eles, além do oponente ser mais alto não são motivos de preocupação. "Ele está meio pesado. Estou com 68 kg, sou bem mais rápido e chego primeiro. Estou bem, com 80 anos, mas ainda dou trabalho. Não o conheço muito bem, sei que ele trabalha como ferreiro e também é poeta", disse.
> Sem ringue, Touro Moreno até tentou vender casa que recebeu de Huck
A luta seria realizada em quatro rounds. "Por conta da nossa idade vamos fazer uma luta mais curta, mas se o camarada não for bom ele não aguenta isso tudo não", finalizou o lutador. Yamaguchi Falcão cancelou a batalha ainda nesta sexta-feira (22) por volta das 23h50 no Facebook.

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