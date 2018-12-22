Luta de Touro Moreno neste sábado está cancelada, diz Yamaguchi

Touro Moreno Crédito: Ricardo Medeiros

Touro Moreno, e o atleta da Academia Vitória do Corpo, Edimar Joaquim da Silva, vai ter que esperar mais um pouco. É que, de acordo com o campeão olímpico e filho de Touro Moreno, Yamaguchi Falcão, a batalha nos ringues, marcada para este sábado (22), teve que ser cancelada. Quem estava animado para assistir a luta entre a lenda do boxe capixaba e brasileiro,, e o atleta da Academia Vitória do Corpo, Edimar Joaquim da Silva, vai ter que esperar mais um pouco. É que, de acordo com o campeão olímpico e filho de Touro Moreno, Yamaguchi Falcão, a batalha nos ringues, marcada para este sábado (22), teve que ser cancelada.

Facebook, Yamaguchi explicou que, apesar dos atletas estarem preparados e focados, um motivo de força maior por problemas com um dos patrocinadores do evento foi o motivo que levou ao cancelamento. Em seu perfil do, Yamaguchi explicou que, apesar dos atletas estarem preparados e focados, um motivo de força maior por problemas com um dos patrocinadores do evento foi o motivo que levou ao cancelamento.

A família pediu desculpas aos fãs de Touro e deixou claro que sempre teve interesse em incentivar o boxe no Espírito Santo. "Esperamos em breve poder remarcar este evento. Agradecemos a compreensão de todos", diz o final da mensagem.

PREPARADO PARA A LUTA

Em conversa com a editoria de Esportes do Gazeta Online nesta sexta-feira (21), o atleta, que tem 80 anos, contou sobre a expectativa do desafio. "Na verdade eu iria fazer uma apresentação há umas semanas em Campo Grande, em Cariacica, mas o evento acabou não acontecendo. Só que ele estava lá e acabou me desafiando. Eu aceitei", explicou Touro.

Confiante como sempre, a lenda dos ringues garantiu que os 20 anos de diferença entre eles, além do oponente ser mais alto não são motivos de preocupação. "Ele está meio pesado. Estou com 68 kg, sou bem mais rápido e chego primeiro. Estou bem, com 80 anos, mas ainda dou trabalho. Não o conheço muito bem, sei que ele trabalha como ferreiro e também é poeta", disse.