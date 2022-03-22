Luna Hardmann e Paulo Galatti lideram ranking mundial Pro Junior de Bodyboarding Crédito: Divulgação/INC

Luna Hardmann e Paulo Galatti lideram os rankings mundiais, mostrando que a renovação continua forte e que o A nova geração capixaba fez bonito na abertura do Circuito Mundial Pro Junior de Bodyboarding. Após duas etapas realizadas no Peru, em Lurin e Marcona,, mostrando que a renovação continua forte e que o Espírito Santo é um dos grandes reveladores de atletas do Brasil . Atletas do Instituto Neymara Carvalho, a dupla, assim como a também atleta Bianca Simões, tiveram a oportunidade de viajar ao lado da pentacampeã mundial.

Campeã da segunda etapa, Luna Hardmann segue os passos da mãe Neymara. Bicampeã brasileira amadora, a capixaba de apenas 16 anos profissionalizou-se em 2022 e pretende seguir lutando pelo título mundial da categoria para atletas até 18 anos. “A sensação de liderar o ranking mundial é surreal. Estou extremamente feliz. A gente treina muito para fazer as coisas darem certo e sair daqui do Peru com a liderança do ranking me deixa muito contente. Agora é focar para as próximas etapas”, conta Luna.

A capixaba divide a liderança do ranking com a paranaense Isa Nunes. Ambas conquistaram um título e um vice-campeonato. Já Bianca Simões, outra atleta do Instituto Neymara Carvalho, vem logo atrás, na terceira posição.

Na categoria Masculino, Paulo Galatti superou os adversários após às duas primeiras etapas e aparece na ponta do ranking mundial. Campeão da etapa de Marcona, o capixaba ficou surpreso com os resultados, mas feliz por tudo que conquistou até o momento. “A sensação de liderar o ranking é muito empolgante. Fico surpreso com tudo que está acontecendo. Vou continuar me preparando muito para os próximos eventos e tentar ser cada vez um atleta melhor”.

NEYMARA CARVALHO ACOMPANHA CAPIXABAS NAS VIAGENS INTERNACIONAIS

O Circuito Mundial Pro Junior é uma grande chance para atletas mais novos vivenciarem competições internacionais. Pensando nisso, Neymara Carvalho optou por acompanhar seus discípulos em águas peruanas. “Essa é uma experiência nova para mim. Lidar com adolescentes têm suas dificuldades, mas acredito que a minha presença fortaleceu a equipe ainda mais. Fico muito feliz, não só pelo resultado deles, mas por ver tudo que desenvolvemos no Instituto”.