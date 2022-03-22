Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Luna Hardmann e Paulo Galatti lideram ranking mundial Pro Junior de Bodyboarding
Capixabas no topo

Luna Hardmann e Paulo Galatti lideram ranking mundial Pro Junior de Bodyboarding

Após duas etapas no Peru, atletas do Instituto Neymara Carvalho estão na liderança do ranking mundial. Na foto, Luna Hardmann brilha no alto do pódio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2022 às 18:18

Publicado em 22 de Março de 2022 às 18:18

Luna Hardmann e Paulo Galatti lideram ranking mundial Pro Junior de Bodyboarding
Luna Hardmann e Paulo Galatti lideram ranking mundial Pro Junior de Bodyboarding Crédito: Divulgação/INC
A nova geração capixaba fez bonito na abertura do Circuito Mundial Pro Junior de Bodyboarding. Após duas etapas realizadas no Peru, em Lurin e Marcona, Luna Hardmann e Paulo Galatti lideram os rankings mundiais, mostrando que a renovação continua forte e que o Espírito Santo é um dos grandes reveladores de atletas do Brasil. Atletas do Instituto Neymara Carvalho, a dupla, assim como a também atleta Bianca Simões, tiveram a oportunidade de viajar ao lado da pentacampeã mundial.
Campeã da segunda etapa, Luna Hardmann segue os passos da mãe Neymara. Bicampeã brasileira amadora, a capixaba de apenas 16 anos profissionalizou-se em 2022 e pretende seguir lutando pelo título mundial da categoria para atletas até 18 anos. “A sensação de liderar o ranking mundial é surreal. Estou extremamente feliz. A gente treina muito para fazer as coisas darem certo e sair daqui do Peru com a liderança do ranking me deixa muito contente. Agora é focar para as próximas etapas”, conta Luna.

Veja Também

Mãe x Filha: Neymara Carvalho e Luna Hardman podem duelar pela primeira vez

Há um mês no BBB, Paulo André acelera para vida que o esporte nunca lhe daria

A capixaba divide a liderança do ranking com a paranaense Isa Nunes. Ambas conquistaram um título e um vice-campeonato. Já Bianca Simões, outra atleta do Instituto Neymara Carvalho, vem logo atrás, na terceira posição.
Na categoria Masculino, Paulo Galatti superou os adversários após às duas primeiras etapas e aparece na ponta do ranking mundial. Campeão da etapa de Marcona, o capixaba ficou surpreso com os resultados, mas feliz por tudo que conquistou até o momento. “A sensação de liderar o ranking é muito empolgante. Fico surpreso com tudo que está acontecendo. Vou continuar me preparando muito para os próximos eventos e tentar ser cada vez um atleta melhor”. 

NEYMARA CARVALHO ACOMPANHA CAPIXABAS NAS VIAGENS INTERNACIONAIS

O Circuito Mundial Pro Junior é uma grande chance para atletas mais novos vivenciarem competições internacionais. Pensando nisso, Neymara Carvalho optou por acompanhar seus discípulos em águas peruanas. “Essa é uma experiência nova para mim. Lidar com adolescentes têm suas dificuldades, mas acredito que a minha presença fortaleceu a equipe ainda mais. Fico muito feliz, não só pelo resultado deles, mas por ver tudo que desenvolvemos no Instituto”.
A próxima etapa do Circuito Mundial Pro Junior Masculino será em Arica, no Chile, de 27 de abril a 7 de maio. Já o Circuito Feminino retorna também no Chile, entre os dias 19 e 29 de maio, com a etapa de Iquique.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados