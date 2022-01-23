Luiz Francisco e Raicca Ventura são os campeões do Park no STU National de Criciúma

As duas semanas da nata do skate brasileiro em Criciúma (SC) se encerraram neste domingo com a final da modalidade Park da primeira etapa do STU National, que abriu o calendário 2022. Quem subiu ao lugar mais alto do pódio no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi foram Luiz Francisco, o Luizinho, e Raicca Ventura. Um show de voos e manobras, no masculino e no feminino, mesmo sob um forte calor de 37 graus durante as finais, com sensação térmica de 41ºC.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaA primeira final foi a dos rapazes. Depois de ter sido muito festejado, ainda na borda do bowl, por todos os skatistas, Luizinho fez questão de se isolar por um momento para ligar para sua mãe – conhecida como Bidu – para narrar seu feito. Segundo ele, ela não costuma acompanhar os filhos (André Mariano, que ficou em sétimo, é o outro) por superstição, porque Luizinho costuma ficar nervoso com a presença dela nas competições. Mas diz que está tentando mudar isso.

Em relação à conquista, revelou uma questão que tem o incomodado. Das quatro voltas de 40 segundos a que cada um tem direito na final, valendo sempre a melhor delas, Luizinho, quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, só conseguiu acertar a volta do título na sua terceira tentativa, com a nota 77,33.

- Eu tenho tomado decisões muito erradas nos campeonatos pós-Olimpíada. Onde eu sabia que iria ganhar se acertasse, acabava indo para o tudo ou nada antes de garantir algo. Então, como tomei essas decisões erradas nos últimos, aqui fiquei um pouco nervoso. Pensei: vou garantir uma volta e, na última, vou para o tudo ou nada, fico bem na fita e pego um pódio, sei lá... Mas só fui acertar mesmo na terceira volta e, com o que fiz, deu pra ganhar - relatou.

Outro que levou a torcida à loucura com seu carisma e descontração foi Augusto Akio, o Japinha, que garantiu o segundo lugar com uma nota 75,00. Antes de cada volta, ele pegava umas bolinhas coloridas e fazia malabares, ganhando a atenção e o apoio da galera antes mesmo de descer a pista.

- Isso também faz parte da minha concentração, porque, quando estou feliz, ando de skate mais descontraído, é o skate verdadeiro, sem pressão, sem cobrança. É o fazer só por gostar de fazer”, disse ele. “As coisas aconteceram, a pista estava muito boa, fiquei muito feliz com minha colocação, que coincidiu de ser a mesma do ano passado. Consegui fazer uma linha com tudo o que eu queria. Então, só tenho a agradecer - concluiu Japinha, que também foi segundo lugar na etapa de Criciúma em 2021.

Em terceiro lugar ficou o catarinense Pedro Carvalho, natural de Florianópolis, com a nota 72,00. E por ser um dos representantes do Estado de Santa Catarina na competição, levou a torcida ao delírio quando resolveu andar a sua última volta com a camisa do Criciúma.

- Ontem, quando terminou a semifinal, um local aqui de Criciúma me deu a camisa do time e pediu para eu colocar ela, que a torcida iria junto comigo. Daí fiz as três primeiras voltas com a camisa do patrocinador e, na última, vesti a do Criciúma para dar uma moral pra galera e devolver toda receptividade que tive aqui. Treinei a semana inteira e estou muito feliz pelo resultado e por ter conseguido colocar uma das minhas melhores manobras na volta. Foi irado, a galera toda quebrou e a torcida pôde ver uma final emocionante.

NO FEMININO, FIM DE SEMANA DE RAICCA

Já no feminino, o fim de semana todo em Criciúma foi dominado pela paulista Raicca Ventura, de apenas 14 anos. Mas ela também passou por um grande susto e teve que se superar. Nas semifinais de sábado (22/01), chegou a cair e a bater com a cabeça na pista, numa volta de aquecimento. Teve uma amnésia instantânea, além de ter fraturado um osso no pulso. Mas, ainda assim, garantiu a melhor volta para a final. Sua presença, porém, chegou a ser dada como incerta ao ser levada para o hospital, onde fez uma tomografia.

- Quando cheguei na ambulância, não lembrava de nada. Fiquei perguntando para o meu pai se eu tinha conseguido correr, se eu tinha passado para a final. Falava para a minha mãe: eu caí igual a uma bosta?! Não estava entendendo nada, não me lembrava da queda. Mais para o fim do dia, já estava sem dor nenhuma, com muita vontade de andar de novo e preocupada se iria disputar a final. Graças a Deus, deu tudo certo - relatou.

- Foi muito difícil pra gente. Além de torcer, você tem que cuidar, acalmar, um misto de tudo, mas, no fim, deu tudo certo. Deus falou: vamos colocar uma proteção a mais nessa menina e ela vai que vai para essa final. Ela vem trabalhando muito forte faz tempo para conseguir esses resultados. Quem está aí na torcida por nós e acompanha sabe que nunca foi fácil. Legal o reconhecimento que ela vem tendo. Que venham mais competições - desabafou a mãe, Camila.

Quanto à conquista, Raicca comentou que jamais perdeu as forças e a esperança de que estaria na final para mostrar o que sabe. Todavia, ela admitiu que o seu treinador foi fundamental para que abrisse 2022 com o título.

- Voltei aqui hoje com a intenção de dar o meu máximo novamente, estava muito a fim de correr. Independentemente se estivesse com dor ou com o braço todo quebrado, eu faria o meu melhor porque eu queria muito. Fiz uma linha bem completa, mas com a ajuda do meu treinador, porque a volta não estava tão boa, ele conseguiu me ajudar bastante e minha nota subiu bem -, disse Raicca, campeã com a nota 51,73.

Vale destacar que as catarinenses Isadora Pacheco (48,67) e Érica Leguizamon (46,50) completaram o pódio. A primeira etapa foi viabilizada pela Prefeitura através da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. Conta com patrocínio do Banco BV, que apresenta a plataforma STU, e da Monster Energy, além de parceria da New Era. A idealização e realização são da Rio de Negócios.

RESULTADO FINAL - PARK MASCULINO

1 – Luiz Francisco – 77,33

2 – Augusto Akio – 75,00

3 – Pedro Carvalho – 72,00

4 – Kalani Konig – 71,33

5 – Gui Khury – 70,00

6 – Murilo Peres – 66,00

7 – André Mariano – 56,00

8 – Mateus Guerreiro – 16,33

RESULTADO FINAL - PARK FEMININO

1 – Raicca Ventura – 51,73

2 – Isadora Pacheco – 48,67

3 – Érica Leguizamon – 46,50

4 – Dora Varella – 46,23

5 – Yndiara Asp – 44,00

6 – Victoria Bassi – 42,07

7 – Emily Antunes – 39,33

8 – Letícia Gonçalves – 28,50