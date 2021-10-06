Luis Porto é cortado do Mundial de Ginástica e delegação brasileira terá apenas três atletas no torneio

Crédito: Ricardo Bufolin/CBG

Atleta da delegação brasileira de ginástica artística, o gaúcho Luis Porto foi cortado da equipe que disputará o Mundial da modalidade, que ocorre a partir do dia 18 deste mês, em Kitakyushu, no Japão. A informação foi dada inicialmente pelo portal 'Olimpíada Todo Dia' na última terça. Agora o Brasil contará apenas com Rebeca Andrade, Caio Souza e Arthur Nory no torneio.

+ VÍDEO: Lutador de MMA morre após nocaute em estreia no boxe sem luvasO ginasta não teve bom desempenho no Campeonato Brasileiro, no último final de semana e ficou apenas na 11ª colocação individual, sem nenhuma final por aparelhos. Sem Luis, a delegação embarcou na última segunda-feira, para a disputa do torneio. Ao 'Uol', Leonardo Finco, treinador do gaúcho, questionou a decisão.

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