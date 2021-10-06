Luis Porto é cortado do Mundial de Ginástica e delegação brasileira terá apenas três atletas no torneio

Atleta da delegação brasileira de ginástica artística, o gaúcho Luis Porto foi cortado da equipe que disputará o Mundial da modalidade, que ocorre a partir do dia 18 deste mês, em Kitakyushu, no Japão. A informação foi dada inicialmente pelo portal 'Olimpíada Todo Dia' na última terça. Agora o Brasil contará apenas com Rebeca Andrade, Caio Souza e Arthur Nory no torneio.
+ VÍDEO: Lutador de MMA morre após nocaute em estreia no boxe sem luvasO ginasta não teve bom desempenho no Campeonato Brasileiro, no último final de semana e ficou apenas na 11ª colocação individual, sem nenhuma final por aparelhos. Sem Luis, a delegação embarcou na última segunda-feira, para a disputa do torneio. Ao 'Uol', Leonardo Finco, treinador do gaúcho, questionou a decisão.
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- Nos foi passado que havia um processo seletivo que ele (Luis Porto) passou e foi convocado. Não foi dito em momento algum que o Brasileiro seria mais uma seletiva, mais uma avaliação. Como ele não competiu bem nas eliminatórias, ele foi cortado. Não concordo, porque ele não foi trocado, foi só cortado. Ninguém vai para o lugar dele - disse Finco.