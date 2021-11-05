Lucas Verthein representa o Brasil na 30ª Regata Internacional Silver Skiff, em Turim

Depois de ter sido o único atleta brasileiro na modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, quando conquistou o 12º lugar, melhor resultado do país em uma Olimpíada, o remador Lucas Verthein volta a representar o Brasil neste fim de semana. Com apoio da Confederação Brasileira de Remo, ele participa da 30ª edição da Regata Internacional Silver Skiff, em Turim, na Itália, tradicional prova de 11 Km disputada desde 1992.Para se ter uma ideia, toda e qualquer prova de remo é realizada num percurso de 2 Km. A Silver Skiff, que abrange todas as categorias, do júnior ao senior, é uma corrida de resistência contra o relógio no Rio Po, o maior da Itália. Diferentemente de uma Olimpíada ou de um Mundial, por exemplo, não há raias com seis remadores competindo uns contra os outros. São largadas individuais em busca do melhor tempo.