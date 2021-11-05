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Lucas Verthein representa o Brasil na 30ª Regata Internacional Silver Skiff, em Turim

Único representante do país em Tóquio-2020, remador disputará tradicional prova italiana de 11 Km neste domingo
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LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 17:14

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 17:14

Crédito: Divulgação
Depois de ter sido o único atleta brasileiro na modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, quando conquistou o 12º lugar, melhor resultado do país em uma Olimpíada, o remador Lucas Verthein volta a representar o Brasil neste fim de semana. Com apoio da Confederação Brasileira de Remo, ele participa da 30ª edição da Regata Internacional Silver Skiff, em Turim, na Itália, tradicional prova de 11 Km disputada desde 1992.Para se ter uma ideia, toda e qualquer prova de remo é realizada num percurso de 2 Km. A Silver Skiff, que abrange todas as categorias, do júnior ao senior, é uma corrida de resistência contra o relógio no Rio Po, o maior da Itália. Diferentemente de uma Olimpíada ou de um Mundial, por exemplo, não há raias com seis remadores competindo uns contra os outros. São largadas individuais em busca do melhor tempo.
- Tive uma semana de preparação muito boa em Roma, remando no Rio Tevere com o barco que vou competir. Cheguei em Turim nesta sexta e já treinei no local da competição, que terá vários dos melhores atletas do remo. E esse trabalho continua. Depois da regata, terei uma semana de treinamento bem pesado com a seleção italiana, que é uma das melhores do mundo, o que vai me ajudar bastante nessa minha caminhada rumo aos Jogos de Paris em 2024 - disse Lucas Verthein.

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