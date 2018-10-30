Última etapa do Brasileiro de Bodyboard vale o título para capixabas

Em poucos dias a praia de Porto das Dunas, em Aquiraz (CE), recebe os principais atletas do país para as disputas do Ceará Terra do Sol Bodyboarding, etapa que encerra o Circuito Brasileiro de Bodyboarding. O evento acontecerá de 15 a 18 de novembro.
Na categoria Profissional Feminino, o duelo pelo título ficou entre as capixabas Maíra Viana e Neymara Carvalho, além de Patrícia Setubal (CE) e Priscila Medeiros (RN). Na Open Feminino, Luna Hardman, filha de Neymara, está com a mão na taça, enquanto na Sub-18 Masculino o embate será entre Caio Reis (ES), Thiago Silva (RJ) e Luis Doreto (PR).
Integrantes da elite, Uri Valadão e Sócrates Santana travam um duelo particular na disputa pelo título nacional em 2018. Líder do ranking nacional após vitórias nas etapas de Itacoatiara e Barra do Jucu, o bicampeão mundial Pro Junior, Sócrates Santana, tem a seu favor a vantagem de pontos sobre o baiano Uri Valadão, que por sua vez usará da experiência para buscar o pentacampeonato brasileiro.
RANKING BRASILEIRO 2018
PROFISSIONAL FEMININO
1º lugar - Maíra Viana (ES) - 2.460 pontos
2º lugar - Neymara Carvalho (ES) - 2.275 pontos
PROFISSIONAL MASCULINO
1º lugar - Sócrates Santana (RJ) - 2.610 pontos
2º lugar - Uri Valadão (BA) - 2.220 pontos
OPEN FEMININO
1º lugar - Luna Hardman (ES) - 2.730 pontos
2º lugar - Isa Nunes (PR) - 2.580 pontos
OPEN MASCULINO
1º lugar - Luan Tavares (RJ) - 2.670 pontos
2º lugar - Gabriel Castelan (ES) - 2.260 pontos
SUB-18
1º lugar - Caio Reis (ES) - 2.500 pontos
2º lugar - Thiago Silva (RJ) - 2.340 pontos