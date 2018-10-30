Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nas ondas

Última etapa do Brasileiro de Bodyboard vale o título para capixabas

Maíra Viana e Neymara Carvalho travam duelo no Profissional Feminino nas ondas do Ceará, em novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 17:24

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 17:24

A capixaba Maíra Viana lidera o ranking brasileiro Crédito: Tony DAndrea/Itacoatiara Pro
Em poucos dias a praia de Porto das Dunas, em Aquiraz (CE), recebe os principais atletas do país para as disputas do Ceará Terra do Sol Bodyboarding, etapa que encerra o Circuito Brasileiro de Bodyboarding. O evento acontecerá de 15 a 18 de novembro.
Na categoria Profissional Feminino, o duelo pelo título ficou entre as capixabas Maíra Viana e Neymara Carvalho, além de Patrícia Setubal (CE) e Priscila Medeiros (RN). Na Open Feminino, Luna Hardman, filha de Neymara, está com a mão na taça, enquanto na Sub-18 Masculino o embate será entre Caio Reis (ES), Thiago Silva (RJ) e Luis Doreto (PR).
Luna Hardman é filha de Neymara Carvalho Crédito: Gabriel Henrique/Divulgação
Integrantes da elite, Uri Valadão e Sócrates Santana travam um duelo particular na disputa pelo título nacional em 2018. Líder do ranking nacional após vitórias nas etapas de Itacoatiara e Barra do Jucu, o bicampeão mundial Pro Junior, Sócrates Santana, tem a seu favor a vantagem de pontos sobre o baiano Uri Valadão, que por sua vez usará da experiência para buscar o pentacampeonato brasileiro.
RANKING BRASILEIRO 2018
PROFISSIONAL FEMININO
1º lugar - Maíra Viana (ES) - 2.460 pontos
2º lugar - Neymara Carvalho (ES) - 2.275 pontos
PROFISSIONAL MASCULINO
1º lugar - Sócrates Santana (RJ) - 2.610 pontos
2º lugar - Uri Valadão (BA) - 2.220 pontos
OPEN FEMININO
1º lugar - Luna Hardman (ES) - 2.730 pontos
2º lugar - Isa Nunes (PR) - 2.580 pontos
OPEN MASCULINO
1º lugar - Luan Tavares (RJ) - 2.670 pontos
2º lugar - Gabriel Castelan (ES) - 2.260 pontos
SUB-18
1º lugar - Caio Reis (ES) - 2.500 pontos
2º lugar - Thiago Silva (RJ) - 2.340 pontos

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados