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Liga Tênis 10 realiza clínica com Luisa Stefani no Rio de Janeiro

Evento contou com a presença de 50 pessoas, entre crianças, jovens e adultos...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 13:45

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2022 às 13:45
No último domingo (13), a Liga Tênis 10, movimento em prol do crescimento do tênis no Brasil, realizou uma clínica com a tenista brasileira Luisa Stefani, 11ª colocada do mundo no ranking de duplas.
O evento, realizado no Rio de Janeiro, contou com cerca de 50 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos. A primeira medalhista olímpica da história do tênis brasileiro participou de diversas ações durante a tarde. Ela orientou jovens e adultos sobre a melhor forma de executar movimentos e técnicas dentro de uma partida, deu dicas sobre as combinações de jogo usadas e bateu um papo com os presentes para passar a experiência acumulada nos últimos anos. - É gratificante ver que as nossas conquistas podem inspirar e ir além das quadras. Não vinha no Rio de Janeiro há 8 anos. Bati bola com crianças de 6 anos e senhoras de 70 anos, além de poder conversar sobre tênis. Foi muito bom sentir a energia de quem ama este esporte, ainda mais nesta semana que a cidade está recebendo o Rio Open. É esse tipo de ação que faz crescer o interesse das pessoas no tênis - explicou Luisa Stefani.
Bruna Assemany, idealizadora da Liga Tênis 10, acredita que ações como essa são primordiais para estreitar os laços entre o tênis profissional, infanto-juvenil e os atletas amadores.
- Nós acreditamos muito no investimento ao esporte de base e em ídolos mais acessíveis. Hoje, podemos ver o quanto as pessoas ficaram felizes com os ensinamentos da Luísa. Me surpreendi pelo alto número de meninas de diversas idades comparecendo no Monte Líbano e por ter vindo gente de outros estados como Bahia, São Paulo e Minas Gerais. A nossa ideia é estimular o crescimento do tênis no Brasil – destacou Bruna Assemany
A 30ª edição do torneio da Liga Tênis 10 será na segunda metade de março. Já a tenista Luisa Stefani, que se recupera de uma lesão sofrida no US Open, pretende voltar ao circuito mundial em maio deste ano.
Crédito: LuisaStefanieBrunaAssemanyduranteoeventoLigaTênis10(Foto:Divulgação

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