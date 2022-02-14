Liga Tênis 10 realiza clínica com Luisa Stefani no Rio de Janeiro

O evento, realizado no Rio de Janeiro, contou com cerca de 50 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos. A primeira medalhista olímpica da história do tênis brasileiro participou de diversas ações durante a tarde. Ela orientou jovens e adultos sobre a melhor forma de executar movimentos e técnicas dentro de uma partida, deu dicas sobre as combinações de jogo usadas e bateu um papo com os presentes para passar a experiência acumulada nos últimos anos. - É gratificante ver que as nossas conquistas podem inspirar e ir além das quadras. Não vinha no Rio de Janeiro há 8 anos. Bati bola com crianças de 6 anos e senhoras de 70 anos, além de poder conversar sobre tênis. Foi muito bom sentir a energia de quem ama este esporte, ainda mais nesta semana que a cidade está recebendo o Rio Open. É esse tipo de ação que faz crescer o interesse das pessoas no tênis - explicou Luisa Stefani.