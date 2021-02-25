Liga de Polo Aquático divulga calendário de competições de 2021

Crédito: Caio Souza / On Board Sports

Em reunião da diretoria na última semana, a Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB) divulgou o calendário de competições para o ano de 2021. Em conjunto com o Conselho Técnico, Conselho de Atletas e de Árbitros, o novo calendário foi aprovado e a execução dependerá do andamento dos números de casos e restrições divido à Covid-19 em todo mundo para sua efetivação.

O primeiro torneio previsto no calendário é o Campeonato Brasileiro sub-20 a ser realizado entre os dias 2 e 6 de junho em Bauru (SP). O Campeonato Brasileiro sub-14 vem logo em seguida entre os dias 09 a 13 de junho e será realizado no Clube Internacional de Regatas em Santos (SP). Também em junho, de 23 a 27 teremos o Campeonato Brasileiro sub-16 no Paineiras.

O Brasil Open 2021 está programado para acontecer no Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ), de 29 de junho a 04 de julho e pretende reunir os mais importantes atletas do país. Ainda antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Campeonato Brasileiro sub 18 será de 14 a 18 no Tijuca Tênis Clube (RJ).

- Tentamos fazer o calendário o mais realista possível dentro da nossa possibilidade, colocamos todas as competições da base e do adulto do primeiro semestre pra junho e meados de julho, mas mesmo assim ainda temos o risco de que não aconteçam também por conta da pandemia. Vamos trabalhar para que, se liberados, façamos o melhor que pudermos em termo de organização, profissionais e estruturas para nossa comunidade do polo - comentou o Presidente da PAB, Alessandro Checcinatto.

Abrindo as competições nacionais do segundo semestre teremos em setembro a Liga Nacional 1ªs e 2ªs rodadas, nos dias 18 e 19 nos clubes. O sub-20 volta as piscinas em setembro no Rio de Janeiro para o segundo Campeonato Brasileiro de categoria do ano, assim como o sub-18 (20 a 24 de outubro), sub-14 (03 a 07 de novembro) e sub-16 (11 a 15 de novembro).

A Liga Nacional volta em outubro para as terceiras e quartas rodadas e em novembro as últimas três rodadas, lembrando que esse Campeonato é realizado em cada clube (a depender da tabela de jogos) e funciona com pontos corridos.

Os Torneios Regionais NO/NE também estão previstos para o segundo semestre, mas ainda sem locais e datas definidos.

- A aprovação do calendário não significa, por si só, que os campeonatos serão efetivamente realizados. A concretização do calendário proposto dependerá da melhora das condições da pandemia bem como da liberação do patrocínio pelo CBC - disse Marcio Kayatt, Vice- Presidente da PAB.

A Liga Nacional Divisão 2 terá sua fase final em novembro com datas e locais a definir. O PAB Kids tem previsão de acontecer em novembro (26 a 28) em duas sedes: Paineiras (SP) e ABDA Rio (RJ).

Em dezembro estão previstos ainda o Torneio Internacional, em São Paulo (2 a 5) e o Habawaba 2021 entre os dias 6 e 12 de dezembro.