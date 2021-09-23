Líder global, Joma reafirma força no futsal ao calçar 40% dos atletas do Mundial

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Prestes a trazer a sua nova linha de produtos de futsal para o Brasil, a Joma tem um cartão de visitas de peso para apresentar: calçando 40% dos atletas, é a marca esportiva com maior presença no Mundial da modalidade, que está sendo disputado na Lituânia.

A Joma já construiu uma forte ligação com o futsal brasileiro ao patrocinar grandes jogadores do país, como os pivôs Ferrão, eleito o melhor do mundo em 2019 e 2020, e Pito, escolhido o craque da última temporada da Liga Espanhola, e os alas Gadeia e Dyego, todos representando a Seleção neste Mundial.

Além disso, a marca é a bola oficial da Confederação Brasileira de Futsal (CBFs) e fornecedora de material esportivo do tradicional Carlos Barbosa, um dos mais vitoriosos clubes de futsal do nosso país.

Líder do mercado global de futsal tanto em vendas quanto em patrocínios, a Joma é reconhecida mundialmente pela qualidade de seus produtos - atestada, por exemplo, pelo brasileiro Ferrão, que em agosto se juntou ao time de parceiros da marca.

- A Joma é fundamental para o futsal mundial. Principalmente agora, nesse momento de Copa do Mundo, em que a gente está aqui vivendo esse ambiente, vemos a quantidade de jogadores em todas as seleções calçando a marca. Isso demonstra o quanto a Joma vem investindo no futsal e o quanto vem crescendo enquanto marca. Eu, que cheguei há pouco tempo, estou muito feliz e espero ficar muitos anos com a Joma - afirmou Ferrão.

No último trimestre do ano, a Joma passará a ter uma presença ainda maior no mercado brasileiro de futsal: contando com a distribuição da First Sports, a marca trará ao país sua linha completa de calçados para a modalidade.

Sobre a Joma

A Joma é uma empresa espanhola que se dedica à fabricação e comercialização de materiais desportivos. Fundada por Fructuoso López em 1965, a companhia revolucionou o mercado esportivo nos anos 90 quando inseriu pela primeira vez cor nas chuteiras. Está presente em 120 países, com mais de 100 mil clientes lojistas e 1.500 lojas próprias em todo o mundo. Hoje, é a marca espanhola que mais vende mundo afora, o que a coloca entre as dez maiores empresas globais do segmento.

Além de ser uma referência no futsal e no futebol, a Joma vem se consolidando também em outras modalidades, como atletismo, running, vôlei, tênis, padel, basquete, handebol e rúgbi. É a quarta marca nas principais ligas europeias, patrocinando 23.250 atletas profissionais de distintas modalidades e mais de 300 times profissionais, com destaque no futebol para Atalanta, Villarreal, Swansea, Toulouse, Anderlecht, Cruz Azul, Hoffenheim e Torino e seleções nacionais como Ucrânia e Romênia, entre outros.

Sobre a First Sports

A First Sports foi fundada pelo executivo César Alberto Ferreira. Ele comandou por mais de 20 anos grandes empresas alemãs e brasileiras no Brasil e, atualmente, é empresário e empreendedor. Ferreira comanda a First Sports ao lado dos filhos Taynara Ferreira, que construiu a carreira em grandes empresas como Audi e Ducati, e César Alberto Ferreira Filho, que já passou por Samsung e Recktt Benkiser.