Letícia Gonçalves avança com a melhor nota para semifinal do Park feminino do STU National

Dora Varella, Erica Leguizamon, Isadora Pacheco, Raicca Ventura, Yndiara Asp, Camila Borges, Vitoria Bassi e Maitê Demantova, as oito pré-classificadas para as semifinais da modalidade Park em Criciúma, conheceram nesta sexta-feira as outras oito concorrentes pelas vagas na final de domingo do STU National. Pelas eliminatórias, no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi, quem fez a melhor volta e avançou com a maior nota foi a paulista Letícia Gonçalves, com 32,63.

Na modalidade Park, assim como na Street, os quatro primeiros colocados no STU National de Criciúma, em 2021, e os quatro primeiros do Oi STU Open Rio estão automaticamente classificados para as semifinais da competição. Cada skatista tem três voltas para buscar a classificação, valendo a melhor delas. As outras skatistas que avançaram foram Emily Antunes (29,67), Carolyna Fachin (26,43), Fernanda Tonissi (24,08), Sofia Godoy (23,03), Lua Vicente (21,67), Mariana Menezes (17,97) e Marina Brauner (16,47).

- Eu fiz a volta sem segurar as manobras, mas tenho outras para melhorar essa nota. Hoje, era só a classificatória, amanhã mesmo é que o bicho pega. Das 16, só oito vão para a final. Cumpri minha missão hoje, mas nunca estamos relaxadas, essa nova geração vem muito forte e não podemos deixar a desejar. Temos sempre que buscar o nosso melhor - afirmou Letícia Gonçalves, já projetando a disputa deste sábado e também de 2022.

- Dá pra brigar de igual pra igual com as demais, já é assim há anos. Fiz parte da seleção em 2021, mas acabei não conseguindo uma vaga para a Olimpíada. Aqui em Criciúma, todo mundo tem chance de estar no pódio e mostrar o que a galera nunca viu no skate feminino. Temos uma força muito grande. Meu grande objetivo é Paris, mas o que faz a diferença é ter esse apoio da seleção, todo esse suporte de preparação física, psicólogo, fisioterapia... Minha maior rival sou eu mesma. Preciso estar com corpo e mente conectados para fluir bem - completou.

A competição terá transmissão ao vivo no Tik Tok (neste sábado e só a final feminina no domingo) e no sportv 2 (no sábado a partir das 13h e a final feminina no domingo), com a final masculina exclusiva na programação oficial do Verão Espetacular da TV Globo, domingo, das 10h às 11h. O público que quiser acompanhar de perto poderá solicitar seu ingresso gratuito na plataforma Sympla.

RESULTADO PARK FEMININO (as 8 classificadas para as semifinais)1 – Letícia Gonçalves – 32,632 – Emily Antunes – 29,673 – Carolyna Fachin – 26,434 – Fernanda Tonissi – 24,085 – Sofia Godoy – 23,036 – Lua Vicente – 21,677 – Mariana Menezes – 17,978 – Marina Brauner – 16,47