L'Étape Rio chega à reta final de preparação para primeira edição

Crédito: Divulgação/On Board Sports

Os ciclistas de todo país e da América do Sul estão em reta final de preparação para o L'Étape Rio, que ocorre entre os dias 19 e 21 de novembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Os participantes terão pela frente um trajeto de 102 km com 1.092 m de altimetria acumulada pela Cidade Maravilhosa. Por isso, os treinos de subida nas assessorias ganham força nesse período que antecede a largada. Dentre as atrações está o campeão olímpico Nalbert.

A prova, que será realizada pela primeira vez no Rio de Janeiro, passará pelos chamados "Alpes Cariocas". O L’Étape Rio conseguiu desenhar um percurso com a intensidade e experiências semelhantes ao Tour de France. Os "Alpes" são o conjunto de ruas e estradas cravadas nas montanhas e áreas de preservação ambiental com muita Mata Atlântica nativa ao redor.

Por meio de uma parceria entre iniciativa privada e a A.S.O. – Amaury Sports Organisation, a prova chegou ao Brasil em 2015 um dos mais respeitados eventos esportivos do mundo. Após três bem sucedidas edições nos anos de 2015, 2016 e 2017 na cidade paulista de Cunha, o L’Étape Brasil seguiu para Campos do Jordão (SP) e agora estreia no palco da Olimpíada Rio 2016.

- Uma prova com a chancela do Tour de France não poderia ter uma outra preparação da organização. Estamos planejando tudo com excelência para proporcionar a melhor experiência para os atletas - ressalta o organizador do L'Étape Rio, Bruno Prada.

- Além disso, vamos oferecer uma experiência completa e diferente para os amantes do ciclismo amador com o Village L'Étape Rio, reunindo vários parceiros que se identificam com o mundo do ciclismo e seu público, com venda de produtos e serviços. Funcionará também como um espaço cultural e de socialização. Todos os mapas de percurso já estão disponíveis no site oficial.

Quem quiser assistir e torcer pelos ciclistas poderá ficar na Marina da Glória, onde os participantes passarão na largada e na chegada da prova. Por questões de segurança não é permitido ficar nas estradas por onde passa a prova.

- É uma prova tem uma tremenda importância não só para o Rio de Janeiro, mas para o ciclismo brasileiro. O Rio é uma vitrine, uma cidade que sediou olimpíada e os maiores eventos esportivos. É um percurso clássico. Está todo mundo animado - disse o campeão olímpico Nalbert.

- Talvez a maior a dificuldade para quem não é do Rio de Janeiro é se concentrar com tanta beleza natural, com um visual absurdo - disse o ex-atleta.Últimos dias para participar do L´Étape Rio

Faltam poucos dias para encerrar as inscrições para a edição inaugural do L'Étape Rio.As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de novembro pelo site www.letaperio.com.br.

Além das sete edições em solo paulista, o L'Étape conta também a partir de agora com a Cidade Maravilhosa como um ponto de encontro e disputas. Para marcar a experiência desta prova inédita, a organização está preparando uma prova de alto nível.

Em julho, os uniformes foram divulgados ressaltando detalhes marcantes do Rio. Já na semana passada os amantes do ciclismo conheceram o percurso e informações diárias podem ser encontradas nas mídias sociais da prova.

Além disso, toda uma estrutura está sendo montada para recepcionar os participantes, respeitando os protocolos de saúde e de segurança.

Percurso

No novo percurso, os atletas vão largar na Marina da Glória, seguindo pela orla em sentido às famosas praias de Copacabana, Ipanema e Leblon, onde irão apreciar o nascer do sol na beira mar isolada para o ciclismo nacional.

Ao terminar a orla do Leblon, o trajeto segue direto para contornar o Jardim Botânico e iniciar uma das mais famosas subidas do Rio de Janeiro - a subida da Vista Chinesa e da Mesa do Imperador, via estrada Dona Castorina -, a mesma estrada por onde passou a prova de ciclismo nos Jogos Olímpicos do Rio e que agora será fechada para os ciclistas do L’Etape Rio de Janeiro by Tour de France.

"Originalmente previsto como um percurso predominantemente plano, o L’Etape Rio nos brinda agora com um trajeto que promete ser inesquecível. É a oportunidade de competirmos nas mesmas subidas pelas quais passaram os atletas nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.O percurso longo da prova terá pouco mais de 100km. A magnífica subida, no meio de uma das mais míticas florestas do planeta, promete ser tão espetacular quanto decisiva", comentou Pippo Garnero, vencedor da prova longa do L'Étape Brasil 2021, realizado em Campos do Jordão (SP).