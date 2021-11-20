L'Étape Rio aumenta participação feminina no Tour de France

O número de mulheres no ciclismo tem crescido a cada ano e o mercado se adapta a essa tendência mundial. O L'Étape Rio, prova que será realizada neste domingo (21), na capital fluminense, é uma prova de que cada vez mais a meninas estão confirmando seu espaço na modalidade, que sempre foi predominantemente masculina.

A edição inédita do Tour de France Rio de Janeiro (RJ) terá 25% de mulheres divididas entre os percursos de 102 km e 46 quilômetros. Mais de 2 mil ciclistas amadores estão inscritos na prova, que larga às 5h, na Marina da Glória.

Desde sua primeira edição em 2015, o L'Étape Brasil abre espaço para todos os gêneros, sem diferença na quantidade de inscritos. Já foram realizadas sete provas no País, sendo três em Cunha (SP) e quatro em Campos do Jordão (SP). Nas anteriores, o número de mulheres chegou próximo a 20%.

- É uma prova segura, as mulheres sentem a segurança de ter um percurso todo fechado só para os atletas. Por isso a cada ano a gente aumenta o nosso público feminino. A nossa prova foca no ciclismo amador, então com certeza todas as modalidades são bem-vindas, seja triatlo, mountain bike, etc - explicou Thaís Barg, coordenadora do L'Étape Brasil.

Eventos como Tour de France também trouxeram de volta provas 100% femininas. Em 2022, por exemplo, a A.S.O. – Amaury Sports Organisation fará o TdF Femmes. A volta será de 24 e 31 de julho de 2022 com mais de 120 atletas profissionais de todo mundo para 1.029km divididos entre etapas.

- O crescimento da mulher no ciclismo é a prova de que a transformação vai além de temas como empoderamento ou equidade. É sobre capitanear a transformação de comunidades esportivas. A gente tem o prazer de contribuir junto ao time da Lulufive que é referência hoje no Brasil - comentou Mariane Morelli, sócia fundadora do Grupo Supley, detentora das marcas Probiotica e Max Titanium. A Probiótica é uma das marcas oficias do L'Étape Rio.

Aniversariante do dia, a atriz Amandha Lee foi retirar seu kit no Village do L'Étape Rio neste sábado (20) ao lado do campeão olímpico Nalbert. A influenciadora é umas das personalizadas desafiadas no Rio de Janeiro (RJ) pelo Tour de France.

- Para mim é um presente poder fazer essa prova. Já é o quinto ano que eu faço o L’Étape e o quinto ano como embaixadora. Esse número, de 25% de mulheres já é uma grande conquista para a gente, porque o ciclismo vem de um mundo totalmente masculinizado, onde só os homens pedalavam, a gente não tinha essa liberdade de entrar nesse mundo e a gente conquistou isso.

Amandha Lee espera que o exemplo dela e das outras meninas inscritas no L'Étape traga mais gente para a bicicleta.

- Eu falo que uma vez você fazendo o L’Étape você não vai parar de fazer nunca mais, porque é uma experiência, não é uma prova. É uma experiência individual de você testar os seus limites, seja na montanha, seja no plano... Eu fico muito feliz e fico muito mais feliz de saber que muitas mulheres ao meu redor começaram a pedalar junto comigo, embarcaram nisso.

Todos os mapas de percurso já estão disponíveis no site oficial.

Muitas mulheres começaram a pedalar acompanhando os maridos ou filhos, ou até mesmo com outras amigas em assessorias esportivas espalhadas pelo País. A busca por um corpo saudável, lazer e novas amizades estão entre as respostas mais dadas relacionadas ao início da prática do ciclismo.

- O meu marido já pedala faz tempo então já participou de outros eventos desta vez eu estou estreando aqui. O ciclismo está crescendo bastante e acho que a tendência é essa, todo mundo partir para praticar a modalidade, é um esporte que não é muito perigoso, é bacana. Também podemos fazer pela parte fitness, eu comecei também por isso, fazia musculação, academia e para complementar comecei a pedalar, gostei e não parei mais - disse Cindy Módica, que veio de Barreiras (BA).

A Marina da Glória recebe também o Village do Tour de France, que reúne estande de empresas relacionados ao mundo do ciclismo. O mercado de bicicletas está aquecido registrando média de 34,17% de aumento nas vendas no primeiro semestre de 2021 em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados vêm do monitoramento realizado pela Aliança Bike (Associação Brasileira do Setor de Bicicletas), que ouviu 180 lojistas de 20 estados diferentes, e com portes distintos.

O L'Étape no Brasil foi viabilizada pelo medalhista olímpico Bruno Prada e sua equipe, além de uma parceria inédita entre iniciativa privada e a A.S.O. – Amaury Sports Organisation, empresa que organiza o Tour de France, evento centenário e mais importante do ciclismo mundial.