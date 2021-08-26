L'Étape Brasil: Falta um mês para a maior prova de ciclismo do Brasil

Crédito: Agência Ophelia / FOTOP

A um mês do L'Étape Brasil by Tour de France, a expectativa para a realização da maior prova de ciclismo amador do país só aumenta. Em Campos do Jordão (SP), os ciclistas irão se aventurar por percursos para todos os gostos e em uma competição especial com a chancela do Tour de France. A prova, que entre em sua sétima edição, tem o percurso principal de 107 quilômetros e a versão menor de 66 quilômetros.

Os ciclistas participantes do L'Étape Brasil by Tour de France vão encontrar o Village aberto a partir da sexta-feira, dia 24, com o estandes dos patrocinadores e o processo de retirada do kit de inscrição. O espaço será montado no Centro de Eventos André Franco Montoro.

De acordo com a organização, o trabalho para garantir uma prova cada vez mais segura e cuidar de todos os detalhes continuam. A expectativa para setembro é que os atletas vivam uma experiência única e memorável pelas estradas da Serra da Mantiqueira.

- Estamos em reta final de preparação para o L'Étape Brasil seguindo todas as diretrizes. É uma prova especial e monitorada a cada quilômetro. Mantemos o nível internacional como de praxe nesses sete anos com a chancela do Tour de France. Os ciclistas amadores já a colocam na sua programação anual. Em paralelo também trabalhamos na realização da inédita prova do Rio de Janeiro - disse Bruno Prada, organizador do evento.

A prova nos últimos anos foi aprovada pelos participantes e recebeu feedback positivo da A.S.O. – Amaury Sports Organisation, organizadora do Tour de France. São mais de 10 etapas pelo mundo e o Brasil, pela primeira vez, terá duas edições em 2021, incluindo a do Rio de Janeiro (RJ) em novembro. As jerseys oficiais para esta edição do L'Étape Brasil foram divulgadas no início de julho. As peças foram pensadas justamente para destacar a prova brasileira, além de explorar formas geométricas e paletas mais claras da logomarca da prova. As inscrições estão encerradas.

- Nesses 30 dias finais intensificamos todo nosso trabalho com a equipe de organização e produção, além de contato diário com a Polícia Militar e Rodoviária, e da prefeitura de Campos do Jordão. Todos os detalhes fazem a diferença - completou Bruno Prada.

Neste ano, a organização do L'Étape Brasil também realizará uma prova no Rio de Janeiro. As disputas ocorrerão de 19 a 21 de novembro, na Marina da Glória.

O ciclista Otávio Bulgarelli conquistou o terceiro título consecutivo do L'Étape Brasil by Tour de France na prova de 107 quilômetros. O atleta amador cruzou a linha de chegada em 3h04min35. A segunda colocação ficou para Felipe Fossati (3h05min02) e o terceiro para Guilherme Couto (3h06min50).

A prova com 2.330 metros de altimetria acumulada teve trechos com chuvas e muita neblina. Mesmo com atenção redobrada, Otávio Bulgarelli baixou em mais de dois minutos a marca do ano passado, que era de 3h07min02.

Com apenas 20 anos, a carioca Tota Magalhães venceu pela primeira vez no L'Étape Brasil com a marca de 3h28min06. A atleta amadora disse ter se divertido nos 107 quilômetros pelas estradas do interior de São Paulo.

No feminino, a prata ficou com Bia Neres (3h29min30) e o bronze com Mariana Brugger (3h33min17). A versão de 66 quilômetros teve como vencedora Carolina Weber (2h07min14), seguida por Camila Angulo (2h07min45) e Flavia Lorenzetti (2h10min41s).