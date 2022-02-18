L'Étape Brasil by Tour de France terá blitz para ciclistas neste final de semana no Rio de Janeiro

Depois de definir as datas para as provas de 2022, o L'Étape Brasil by Tour de France começa uma série de iniciativas para ajudar na preparação de ciclistas brasileiros antes das etapas no país. Neste final de semana, no Rio de Janeiro, sábado (19) e domingo (20), das 7h às 11h, acontece a primeira blitz visando o L’Étape Rio.

No sábado, a tenda que oferece assessoria e hidratação a ciclistas será montada na Rua Pacheco Leão, no Jardim Botânico. Já no domingo, a tenda estará pronta para receber os atletas na Rotatória da Prainha, no Recreio. Hidratação e suplementos são oferecidos aos ciclistas na blitz.

- A Blitz sempre foi uma forma de surpreender os ciclistas, dando suporte e apoio em seus treinos e também uma forma de nos mantermos presentes no dia a dia dos atletas. Estamos muito felizes em voltar com as Blitz pelo Brasil. Por conta da pandemia, ficamos dois anos sem fazer essa ação, mas agora com boa parte da população vacinada, acreditamos que o risco de contaminação seja menor - diz Thais Barg, uma das organizadoras da iniciativa e gerente de projetos do L'Étape Brasil.

Essa edição da blitz do L'Étape Brasil será a primeira de muitas outras previstas para o ano em diversas cidades do país.

- Para começar com o pé direito essa retomada, escolhemos o Rio de Janeiro como primeiro destino. A Cidade Maravilhosa nos recebeu de braços abertos na estreia do L'Étape Rio de Janeiro em novembro do ano passado e estamos muito animados em dar esse suporte para os ciclistas cariocas - afirma Barg.

A blitz já se tornou um marco do L'Étape Brasil by Tour de France e tem apoio da patrocinadora oficial da prova, Probiótica.

- As blitz do L'Étape sempre foram um ponto de contato fundamental nosso como marca com a comunidade do ciclismo. Estar ao lado de quem é referência em excelência na geração de experiências nos faz ter a certeza que nessa retomada das blitz os fãs do evento poderão ter conosco o suporte necessário para garantirem mais energia e performance em seus treinos e prova - diz Mariane Morelli, sócia fundadora do Grupo Supley, detentor da marca patrocinadora Probiótica.Datas definidas

O L'Étape Rio ocorre de 24 a 26 de junho, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ), enquanto a oitava edição da prova no interior de São Paulo será realizada entre os dias 23 e 25 de setembro, em Campos do Jordão (SP).

As inscrições para as duas etapas já estão abertas e podem ser realizadas nos sites do L'Étape Brasil e do L'Étape Rio. Em cada prova, os amantes do ciclismo poderão escolher entre dois percursos a serem divulgados, além de experimentar a participação em uma das provas com o selo de uma das maiores competições da modalidade no mundo: Tour de France.