L’Étape Brasil by Tour de France faz alteração no percurso para 2021

Crédito: Divulgação

O L’Étape Brasil by Tour de France terá uma pequena alteração de percurso em Campos do Jordão (SP) para sua sétima edição no país. Os ciclistas amadores irão pedalar nas versões de 104km (completa) e 60km pelas estradas do Vale do Paraíba. A prova mantém suas características desafiadoras e está marcada para 26 de setembro.

A mudança fica apenas para o local da largada, que muda da Praça do Capivari para a avenida Frei Orestes, em frente ao Centro de Eventos André Franco Montoro, espaço onde será montado o Village. A diferença é de apenas 3km para a versão completa e 6km para a menor.

Os maiores desafios seguem nas três subidas desafiadoras, com 2.330m de altitude acumulada para proporcionar uma experiência genuína do tradicional Tour de France aos participantes. A versão menor terá altitude máxima 1.332m.

Na prova completa, a primeira escalada terá 11,3km de extensão em Itapeva, seguida de mais 4,8km de subida na Serrinha do trevo das rodovias SP-050 e SP-046. Para fechar, os atletas vão percorrer mais 14 quilômetros de ascensão no trecho da Serra Velha.

O percurso será 100% fechado para o trânsito de veículos durante o L’Étape Brasil. Os atletas ainda vão contar com motos de apoio, ambulâncias, helicóptero e oficiais de pistas, além de pontos de hidratação, alimentação, apoio mecânico fixo e veículos para suporte espalhados pelo percurso.

- A mudança é pequena e o percurso oferece oportunidade dos atletas de avaliarem o rendimento deles em subidas e em locais diferentes, como a do Itapeva e da Serra Velha, por exemplo. Quando você tem um circuito muito similar por anos seguidos é possível se comparar em resultados, podendo avaliar sua performance e em treinos ao longo dos anos - explicou Fernando Cheles, diretor de prova.

Os ciclistas participantes do L’Étape Brasil by Tour de France vão encontrar o Village aberto a partir da sexta-feira, dia 24, com o estandes dos patrocinadores e o processo de retirada do kit de inscrição.

Por meio de uma parceria inédita entre iniciativa privada e a A.S.O. – Amaury Sports Organisation, chegou ao Brasil em 2015 um dos mais respeitados eventos esportivos do mundo. Após três bem sucedidas edições nos anos de 2015, 2016 e 2017 na cidade paulista de Cunha, o L’Étape Brasil seguiu para Campos do Jordão, onde realizará o evento pela quarta vez.

Nas três edições da prova em Campos do Jordão (SP), o vencedor no masculino foi Otávio Bulgarelli. Em 2019, com a distância de 107 quilômetros, o atleta fez em 3h07min02. No ano passado, Otávio Bulgarelli conquistou o terceiro título consecutivo do L’Étape Brasil by Tour de France com a melhor marca: 3h04min35.

No feminino, a carioca Tota Magalhães venceu pela primeira vez no L’Étape Brasil com o tempo de 3h28min06 no ano de 2020. Na prova de 2019, a ganhadora foi a alemã Nadine Gill com a marcas de 3h15min36s.

- É uma prova que se decide na subida, então os atletas tem que estar bem preparados fisicamente e mentalmente para passar pelo menos dois terços do tempo deles subindo, ou seja, fazendo força e contra o seu próprio limite. Isso envolve a parte majoritária do percurso que é o tempo que você passa subindo - explicou Fernando Cheles.

- O segundo ponto são as descidas que é uma questão de muita habilidade e os atletas precisam avaliar muito bem que como você passa apenas um terço do tempo descendo, arriscando sendo um pouquinho mais rápido em curvas não compensa perante o tamanho do prejuízo de quando erra.

Os ciclistas participantes do L’Étape Brasil by Tour de France vão encontrar o Village aberto a partir da sexta-feira, dia 24, com o estandes dos patrocinadores e o processo de retirada do kit de inscrição. O espaço será montado no Centro de Eventos André Franco Montoro.