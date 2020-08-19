L'Etape Brasil by Tour de France celebra Dia Nacional do Ciclista

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O L'Etape Brasil by Tour de France celebra nesta quarta-feira o Dia Nacional do Ciclista. A data é lembrada sempre em 19 de agosto em memória ao ciclista brasiliense Pedro Davison vítima de um acidente em 2006. Além da mensagem de segurança no trânsito e respeito aos ciclistas, a celebração promove o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável.

A principal competição da modalidade no país, que se prepara para sua sexta edição em 6 de dezembro, adota regras rígidas de segurança nos percursos oficiais de 107 e 66 km em Campos do Jordão (SP). Os perfis do L'Etape Brasil by Tour de France disseminam também a mensagem positiva do ciclismo, com notícias, dicas e e-commerce.

Para Bruno Prada, medalhista olímpico e organizador da prova, o L'Etape Brasil é um exemplo a ser seguido em todas as modalidades.

- Adotamos medidas de proteção ao ciclista no primeiro ao último quilômetro. Além da parte de segurança, com ruas fechadas pelas autoridades, investimos em logística, infraestrutura, área médica e apoio aos participantes. O objetivo é viver uma experiência única no esporte.

O evento contou com mais de 2 mil participantes em 2019 e a cada ano que passa aumenta o número de ciclistas de todas as idades inscritos. Os inscritos ganham no kit oficial uma jersey de ciclismo com chips de cronometragem, números para bicicleta e costas, além de receberem suporte durante a corrida, como atendimento mecânico, médico e de fisioterapia.

- O L'Étape Brasil caminha para sua sexta edição tendo como marca registrada a organização. Sendo considerada a maior prova do ciclismo amador no Brasil, reúne desde atletas de ponta até aquelas pessoas que desejam superar seus limites, atletas de todos os níveis e idades, todos igualmente tem a experiência única de estarem em contato com o DNA do Tour de France! - disse Cláudia Lencione, ciclista amadora.

Na edição 2020, o L'Étape Brasil by Tour de France incluiu no seu programa de prova as bicicletas elétricas. A categoria e-bike é exclusiva em competições deste porte no País e fará parte do percurso de 66 quilômetros de distância.

A organização fará um pelotão separado para as bikes elétricas, garantindo a segurança dos mais de 2 mil participantes esperados nas estradas de Campos do Jordão (SP), Santo Antônio do Pinhal (SP), São Bento do Sapucaí (SP) e Sapucaí Mirim (MG).