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L’Étape Brasil by Tour de France apresenta camisas oficiais

A principal prova de ciclismo amador do País será de 24 a 26 de
setembro em Campos do Jordão, interior de São Paulo
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LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 22:25

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 22:25

Crédito: Divulgação
O L’Étape Brasil by Tour de France divulgou nesta sexta-feira os uniformes oficiais dos ciclistas para a prova deste ano em Campos do Jordão (SP).A jersey foi desenhada pela organização e produzida pela ASW – Aero Sport Wear e será entregue junto ao kit de participação. A empresa está desde a edição 2017 com o Tour de France no Brasil.
A tradicional etapa paulista chega à sua sétima edição e será de 24 a 26 de setembro. As inscrições para a prova seguem abertas no site oficial do L’Étape Brasil.
Nesta temporada, a organização destacou a brasilidade de cada etapa. Para a competição em Campos do Jordão, o key visual foi pensado com um material onde é explorado as formas geométricas e enfatiza as cores mais claras da paleta do L’Étape Brasil.
Um tom mais amarelado para a categoria Oficial, avermelhada para Desafiados e alaranjado para Fidèle, que são ciclistas que participaram de todas as etapas.
- Foi muito emocionante, e uma honra ter sido convidada para experimentar, usar, e fotografar para o lançamento. Foi um dia incrível, estar entre amigos e fotografar no palco do L’Étape, e interiormente eu já visualizava o mar de atletas no dia da prova com esse uniforme lindo! - ressaltou Claudia Lencioni, uma das atletas amadoras desafiadas.
As inscrições para o L’Étape Brasil seguem abertas pelo site: https://letapebrasil.com.br/. A prova terá o percurso principal de 107 quilômetros e a versão menor de 66 quilômetros
- Ser uma competição que traz o espírito do Tour de France ao nosso país traz muita responsabilidade na organização e execução. Uma delas é o uniforme utilizado pelos participantes. Pensamos em um material confortável para as disputas e um layout dinâmico e versátil, sem deixar de lado o toque brasileiro deste evento - ressaltou o organizador do L’Étape Brasil, Bruno Prada.
Já os uniformes do L’Étape Rio serão apresentados na próxima sexta-feira (9). A prova está marcada para 21 de novembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ).

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