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O L'Étape Brasil by Tour de France confirmou a realização de uma inédita edição no Rio de Janeiro (RJ), entre os dias 25 a 27 de junho de 2021. A prova terá como sede a Marina da Glória, local que recebeu os Jogos Olímpicos e outros eventos esportivos e culturais.

As inscrições serão abertas nesta quinta-feira, com a venda do 1º lote promocional com número de vagas limitadas. Os interessados podem acessar o site www.letaperio.com.br para confirmar sua presença no evento.

A prova do L'Étape Rio terá os percursos de 111 quilômetros e 62 quilômetros passando pela orla da cidade maravilhosa. Na versão completa, os ciclistas irão até o Recreio dos Bandeirantes antes de cruzar a linha de chegada na Marina da Glória.

- Será uma prova dentro de uma das mais belas cidades do mundo e vai levar o L'Étape para um patamar ainda mais alto - disse Bruno Prada, medalhista olímpico e organizador do L'Étape Brasil by Tour de France.

- Além disso, o evento oferecerá uma experiência completa e diferente para os amantes do ciclismo amador com o Village L'Étape Rio, reunindo vários parceiros que se identificam com o mundo do ciclismo e seu público, com venda de produtos e serviços. Funcionará também como um espaço cultural e de socialização.

Por meio de uma parceria entre iniciativa privada e a A.S.O. – Amaury Sports Organisation, a prova chegou ao Brasil em 2015 um dos mais respeitados eventos esportivos do mundo. Após três bem sucedidas edições nos anos de 2015, 2016 e 2017 na cidade paulista de Cunha, o L’Étape Brasil seguiu para Campos do Jordão (SP), onde realizará o evento pela terceira vez.

A versão deste ano ocorrerá em 6 de dezembro, na cidade de Campos do Jordão (SP), com os percursos de 107 e 66 quilômetros. Os protocolos e medidas de segurança foram elaborados seguindo orientações do setor da saúde para a execução de competições ao ar livre. Incluindo padrões divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O L'Etape Brasil by Tour de France informa que toda equipe da chegada estará devidamente trajada com EPI's. O staff dará incentivo à dispersão, para evitar aglomerações, além da distribuição de máscaras novas a todos os atletas. As medalhas estarão embaladas individualmente e higienizadas.

A largada ocorrerá às 6h do dia 27 de Junho de 2021. A recomendação é que o atleta esteja posicionado no local da largada com 60 minutos de antecedência. Os participantes serão distribuídos na área da largada em grupos de acordo com seu condicionamento físico, ou seja, os mais rápidos largarão na frente.

- Essa é uma das medidas para proporcionar maior segurança a todos os participantes, assim como o fechamento total das estradas - completou Bruno Prada.

Quem quiser assistir e torcer pelos ciclistas poderá ficar na Marina da Glória, onde os participantes passarão na largada e na chegada da prova. Por questões de segurança não é permitido ficar nas estradas por onde passa o evento.

- O evento tem uma tremenda importância não só para o Rio de Janeiro, mas para o ciclismo brasileiro. O Rio é uma vitrine, uma cidade que sediou olimpíada e os maiores eventos esportivos. É um percurso clássico. Está todo mundo animado. A prova vai ser plana e rápida. Talvez a maior a dificuldade para quem não é do Rio de Janeiro é se concentrar com tanta beleza natural, com um visual absurdo - disse o campeão olímpico Nalbert.