Leo de Deus garante mais uma vaga para o Brasil nos Jogos de Tóquio

Crédito: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

O nadador Leonardo de Deus está garantido nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O atleta da Unisanta obteve o índice nos 200m borboleta nesta quarta-feira, no terceiro dia de Seletiva Olímpica de Natação, realizada no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Guilherme Costa, que já tinha vaga nos 400m livre, voltou a brilhar nos 800m e também fez índice para a prova.

Leonardo garantiu a vaga para sua terceira edição de Jogos Olímpicos com louvor. Um dos atletas mais experientes da Seletiva Olímpica de Natação, o nadador da Unisanta fez 1m56s01 nos 200m borboleta e carimbou seu passaporte para Tóquio. Leo enalteceu o trabalho feito nos últimos meses visando a competição.

- Terceira Olimpíada. Vale muito a pena passar por tudo que a gente passa. Estou afastado da minha família há dois meses pensando só nisso. Tenho que agradecer à minha equipe e a todos os meus apoiadores que me deram todo o suporte para que eu chegasse aqui e conseguisse esse índice. Tenho esse 1m54 dentro de mim e quero que ele saia lá em Tóquio - contou Leonardo.

Atleta do Minas Tênis Clube, Guilherme “Cachorrão” já havia garantido a classificação nos 400m livre com direito a recorde sul-americano na prova. Desta vez, carimbou passaporte nos 800m livre com a marca de 7m50s41.

- Não foi o tempo que eu gostaria, mas estou feliz com mais um índice. Preciso ver com meu treinador, pois era pra ter passado um pouco mais baixo que é o que eu tenho que fazer nos Jogos Olímpicos - disse Guilherme.

A quarta-feira também teve a disputa de 200m medley feminino. A vitória foi de Nathalia Almeida, com 2m13s25, sua melhor marca pessoal. O tempo, porém, não foi suficiente para a classificação para os Jogos Olímpicos. Nos 200m livre, foi definido o time que buscará uma vaga para o Brasil no 4x200m livre feminino. A equipe será formada por: Aline Rodrigues, Larissa Oliveira, Nathalia Almeida e Gabrielle Roncatto.Classificados até o momento