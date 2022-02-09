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Lenda dos Jogos de Inverno, Shaun White se classifica à final do snowboard halfpipe

Em sua despedida do esporte, o americano tricampeão olímpico vai bem na segunda descida e avança à decisão do snowboard halfpipe
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Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 03:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 03:55
Lenda do snowboard e um dos maiores nomes dos Jogos de Inverno, Shaun White garantiu a vaga na final do snowboard halfpipe nesta quarta-feira. O americano ficou em 4º lugar da prova, com uma nota de 86.25.> Manex Silva bate recorde olímpico brasileiro nas Olimpíadas de Inverno
Na prova classificatória do snowboard halfpipe, os 25 atletas em disputa tinham duas descidas para fazerem seu melhor desempenho, sendo que a melhor nota de cada atleta prevalecia. Dessa forma, os 12 competidores que performaram melhor se classificaram à final da modalidade.
A primeira descida de Shaun White não foi boa e a nota ficou em 24.25, sendo apenas a 19ª melhor apresentação até então. Já na segunda descida, o americano se redimiu, fez uma boa volta e ficou com uma nota de 86.25, se classificando na quarta colocação da prova.
Aos 35 anos, Shaun White disse que vai competir pela última vez nos Jogos de Pequim. Segundo o atleta, a decisão de se aposentar veio após uma temporada difícil em que sofreu com lesões no joelho. O americano é tricampeão olímpico (2006, 2010 e 2018).
A decisão do snowboard halfpipe será disputada na quinta-feira às 23h25 (horário de Brasília). Na prova, os atletas terão três descidas em disputa.
Os 12 atletas classificados:
1º - Ayumu Hirano: 93.252º - Scotty James: 91.253º - Ruka Hirano: 87.004º - Shaun White: 86.255º - Valentino Guseli: 85.756º - Yuto Totsuka: 84.507º - Taylor Gold: 83.508º - Jan Scherrer: 79.259º - Kaishu Hirano: 77.2510º - Andre Hoeflich: 75.0011º - Patrick Burgener: 73.0012º - Chase Josey: 69.50
Crédito: ShaunWhiteestánafinaldosnowboradhalfpipenosJogosdePequim(Foto:BenSTANSALL/AFP

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