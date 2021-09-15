Lenda do surfe, Kelly Slater exalta Gabriel Medina: 'Continua ficando melhor a cada ano'

O brasileiro Gabriel Medina conquistou seu tricampeonato Mundial de surfe na última terça-feira (14). Ele era um dos favoritos do torneio realizado na praia de Trestles, nos Estados Unidos. O feito do brasileiro rendeu elogios vindos de Kelly Slater, maior campeão mundial da história do surfe (11 títulos) e agora comentarista do esporte. '- Que grande campeão. Medina continua ficando melhor a cada ano. Não parece possível, mas ele consegue. Parece que ele está cada vez mais feliz, mais presente. Eu realmente admiro o que ele fez esse ano, consigo sentir a emoção dele, declarou a lenda do surfe, que ainda comentou sobre a participação do brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio.'- A derrota para Ítalo foi bem estranha e ele estava tão triste, enquanto Ítalo comemorava. Fiquei tão feliz por Ítalo, mas consegui sentir a dor de Gabriel. É um sentimento agridoce ver duas pessoas assim. Mas a derrota anterior deixa a vitória seguinte ainda mais gostosa. É lindo ver a emoção que ele está liberando agora e o orgulho que tem dele mesmo por causa do título.Gabriel Medina acertou um backflip no final da prova e venceu Filipe Toledo, seu compatriota, e agora está a um título de igualar o australiano Mark Richards, tetracampeão Mundial e segundo maior vencedor do torneio.