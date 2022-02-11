Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Lenda do snowboard, Shaun White se despede do esporte com o 4º lugar na Olimpíada de Inverno de Pequim
mais-esportes

Lenda do snowboard, Shaun White se despede do esporte com o 4º lugar na Olimpíada de Inverno de Pequim

Medalha de ouro ficou com o japonês Ayumo Hirano, de apenas 15 anos, que fez um salto inédito em Jogos. O australiano Scotty James e o suíço Jan Scherrer completaram o pódio...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 04:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 04:23
Lenda do snowboard, o norte-americano Shaun White deu adeus aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim com o quarto lugar, nesta sexta-feira. Com isso, ele encerrou sua brilhante carreira e se emocionou no fim da prova.A medalha de ouro ficou com o japonês Ayumo Hirano, de apenas 15 anos, que fez um triple cork (salto inédito em Jogos de Inverno) e teve uma volta de 96 pontos. O australiano Scotty James e o suíço Jan Scherrer completaram o pódio.
Shaun White terminou com 85 pontos, só 2.25 atrás do terceiro colocado. O norte-americano se despede com três medalhas de ouro em cinco Olimpíadas de Inverno disputadas, 13 títulos do X Games de inverno, além de ser o único atleta a receber uma nota 100 no snowboard no torneio.
Crédito: ShaunWhiteseemocionouemsuadespedidadacarreira(FOTO:MARCOBERTORELLO/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados