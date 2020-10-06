LBF promove arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças

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As doações de brinquedos e vestimentas para o Dia das Crianças através do LBF CAIXA Social começaram nesta segunda-feira. Blumenau-SC, Ituano-SP, Pró-Esporte/Sorocaba-SP, Sampaio Basquete-MA, Santo André/Apaba-SP, SESI Araraquara-SP, Sodiê Doces/LSB-RJ e Vera Cruz Campinas-SP - as oito equipes inscritas em 2020 -, mais o Tietê Agroindustrial/BAX-Catanduva-SP, participam da ação social. A equipe que angariar mais doações vencerá o prêmio LBF CAIXA Social, oferecido desde 2018.

O período de doações vai até sábado, 10 de outubro. As contribuições angariadas serão avaliadas em duas categorias: LBF CAIXA Social, para os itens recebidos através do envolvimento entre as equipes e as comunidades locais, e LBF CAIXA Social Empresarial, para contribuições oferecidas por empresas parceiras das agremiações. Desta forma, a liga deseja alcançar milhares de crianças e adolescentes das nove cidades participantes.

- Mesmo com a paralisação dos jogos, os clubes aceitaram o desafio de promover mais este projeto social. A iniciativa foi tão bem recebida que teremos a participação de Catanduva, que não estava na liga neste ano, mas também abraçou a causa. Desde já, nós agradecemos a colaboração de todos os envolvidos - comemora Valter Ferreira, presidente em exercício da LBF.

- Essas ações aproximam as atletas cada vez mais das pessoas. Entramos nesta para fazermos um dia das crianças feliz, pois elas são nosso futuro e é um prazer realizar esta ação em nossa comunidade - diz a gestora e atleta Natalia Burian, do Tietê Agroindustrial/BAX-Catanduva.

O prêmio LBF CAIXA Social é oferecido pela Liga de Basquete Feminino em parceria com a CAIXA, patrocinadora oficial da LBF. Prestar serviços de relevância social ou ambiental e causar impacto na comunidade em que se está inserido é questão vital para a LBF. Ações pontuais ou contínuas são encorajadas pela Liga como atividades essenciais para as equipes que desejam participar do principal torneio de basquete feminino do país.

Esta será a terceira edição do prêmio, vencido em 2018 pelo Instituto Brazolin/São Bernardo/Unip-SP e em 2019 pela Uninassau/Cabo de Santo Agostinho-PE.PONTOS DE ARRECADAÇÃO - LBF CAIXA SOCIAL 2020

BAX CatanduvaSecretaria de Esportes, Lazer e Turismo (Smelt)Rua Rebouças, 55, Parque Iracema (Complexo Esportivo Anuar Pachá), Catanduva-SPHorário: das 8h às 10h30 e das 14h às 16h30

BlumenauClube Vasto Verde - Rua Osvaldo Cruz, 140, Velha, Blumenau-SCHorário: das 13h às 19hSalão de beleza Flávia Mattos - Rua Almirante Tamandaré, 1693, Vila Nova, Blumenau-SC.Horário: das 8h às 12h e das 13h30 às 19h

Ituano BasqueteGinásio Municipal Prudente de Moraes - Praça Washington Luiz, s/n. Jardim do Estádio, Itu-SPGinásio Municipal Ditinho Xavier - Rua Camomila, , s/n, Jardim Estância Bom Viver, Itu-SPGinásio Municipal Dirceu Cordeiro da Silva - Rua Mairinque, s/n, Cidade Nova, Itu-SPHorários: das 8h às 12h e das 14h às 17h

Pró-Esporte/SorocabaCentro Auditivo Audistar - Rua Nabek Shiroma, 109, Jardim Emília, Sorocaba-SPHorário: das 8h às 17h30Sampaio BasqueteEstação Saúde - Rua das Limeiras, s/n, Quadra D, Jardim Renascença, São Luís-MAHorário: das 8h às 20h

Santo André/Apaba (doações até quarta-feira, 07/10)Colégio Singular - Rua Álvares de Azevedo, 222, Centro, Santo André-SPHorário: das 10h às 18h

SESI AraraquaraSESI Araraquara - Av. Otaviano de Arruda Campos, 686 - Vila Cidade Industrial (Vila Xavier), Araraquara - SPCaixa de coleta disponível na portaria da Secretaria ÚnicaHorário: das 8h às 18hGinásio Municipal Gigantão - Av. La Salle, s/nº - Araraquara/SPCaixa de coleta disponível na portaria do GigantãoHorário: das 8h às 12h30 e das 14h às 16h30Loja do André Utilidades e Presentes - Av. Otaviano de Arruda Campos, 512 - Jardim Paulistano (Vila Xavier), Araraquara - SPHorário: das 9h às 10h – Atendimento em sistema drive-thru. Das 10h às 18h – Atendimento dentro da lojaRestaurante Quintal do Carmo - Rua João Gurgel, 1368 - Carmo, Araraquara - SPHorário de arrecadação: segunda a sexta, das 11h às 14h30. De terça a quinta, das 17h às 23hSesi São Carlos - R. Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1325 - Vila Izabel, São Carlos - SPHorário das 8h às 21h

Sodiê Doces/LSB RJ (doações a partir de quinta-feira, 08/10)Mesquita FC - Estrada Feliciano Sodré, 2325, Juscelino, Mesquita-RJHorários: Quinta e sexta, das 13h às 18h. Sábado, das 9h às 16h