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WTA 250

Laura Pigossi é eliminada em Budapeste e foca na disputa em Hamburgo

Brasileira foi derrotada por 2 sets a 1 pela cazaque Yulia Putintseva, pelas oitavas de final da competição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jul 2022 às 17:37

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 17:37

Apesar da eliminação, campanha de Laura contabilizou bons pontos para o ranking
Apesar da eliminação, campanha de Laura contabilizou bons pontos para o ranking Crédito: Mathias Schulz/Divulgação
Laura Pigossi, número 125 do mundo, se despediu da disputa do WTA 250 de Budapeste nesta quinta-feira, ao ser derrotada por 2 sets a 1 pela cazaque Yulia Putintseva, 32ª colocada do ranking e cabeça de chave 3. A partida válida pelas oitavas de final teve parciais de 6/4, 1/6 e 2/6, e terminou com a representante do Casaquistão, campeã do torneio em 2021, classificada para enfrentar a ucraniana Lesia Tsurenko nas quartas.
Para a brasileira, o foco passa a ser o WTA 250 de Hamburgo, na Alemanha. Ela entra na disputa já no sábado, como participante da chave qualificatória, mas ainda não sabe quem será a adversária, pois o sorteio será realizado na sexta-feira.
"Apesar de estar um pouco triste, fiz um bom jogo e fico contente em saber que estou ali, jogando bem contra as melhores e fiz um bom torneio. É só continuar treinando e acreditando com a intenção certa vou alcançar meus objetivos", comentou a paulista de 27 anos depois da derrota na Hungria.

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"A partida de hoje foi um jogo de momentos. Ela saiu dominando, demorei um pouco para me encontrar, buscar a tática ideal. Busquei soluções . No terceiro set até o 2 a 2 foi igualado, ela levou a melhor na experiência, subiu o nível o jogou bem nos momentos importantes", completou.
Em Budapeste, Pigossi entrou como lucky loser na chave principal e superou a sueca Rebecca Peterson na primeira rodada para chegar às oitavas. Apesar da eliminação para Putintseva, construiu uma campanha que rendeu boa quantidade de pontos no ranking da WTA, portanto deve ganhar posições na próxima atualização.

RAFAEL MATOS

O tênis brasileiro também foi representando por Rafael Matos nesta quinta-feira. Ao lado do espanhol David Vega Hernandez, ele avançou à semifinal de duplas do ATP 250 de Bastada, na Suécia. A vaga veio após uma vitória com parciais de 7/5, 5/7 e 10/8 sobre o argentino Andrés Molteni e o monegasco Hugo Nys. Na próxima fase, o Matos e Hernandez enfrentam os argentinos Tomas Martin Etcheverry e Francisco Cerúndolo.

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