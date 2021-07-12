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Lars Grael e Guilherme Almeida são campeões brasileiros na classe Star

Com a conquista, Grael detém o recorde de 10 títulos nacionais na categoria...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 21:54

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 21:54

Crédito: Fred Hoffmann
A dupla Lars Grael/Guilherme de Almeida conquistou o Campeonato Brasileiro de Star, neste domingo, no Yacht Club de Santo Amaro (YCSA), em São Paulo capital. O resultado mantém o medalhista olímpico como maior vencedor da classe no Brasil: 10 títulos. Já Almeida comemorou seu terceiro campeonato na categoria mais vitoriosa em olimpíada.
O evento teve 13 duplas e foram disputadas cinco regatas. O vice foi a dupla Marcelo Fuchs/Arthur Lopes. A medalha de bronze foi para Robert Rittscher e Marcelo Jordão. A chave para a vitória de Grael e Guilherme foi o desempenho no primeiro dia de campeonato, na última sexta. Eles venceram as três provas na Represa do Guarapiranga.
No sábado, por conta do vento, foi realizada só uma regata, com vitória de Fuchs e Lopes. Grael e Almeida ficaram em quarto. Na manhã deste domingo, os ventos também não ajudaram, mas a comissão presidida por Fábio Bochiarelli adiou a prova para o fim da tarde. Lars e Guilherme fecharam em terceiro e confirmaram a conquista no YCSA. Com a entrada do descarte, Lars e Guilherme ganharam por cinco pontos de frente para o segundo colocado.
- Campeonato com organização impecável do 7º Distrito da Classe Star e do YCSA, que é um ótimo anfitrião. Evento que reuniu 13 barcos mas com nível técnico muito alto, com campeões mundiais e sul-americanos. Foi uma disputa muito boa e a gente teve uma vantagem no primeiro dia de vencer três regatas e administrar nos outros dias - disse Lars Grael.
Resultado final
1º - Lars Grael / Guilherme de Almeida - 6 pontos perdidos
2º - Marcelo Fuchs / Arthur Lopes - 11 pontos perdidos
3º - Robert Rittscher / Marcelo Jordão - 15 pontos perdidos
4º - Juninho de Jesus / Ubiratan Matos - 16 pontos perdidos
5º - Alessandro Pascolato / Henry Boennig - 18 pontos perdidos
6º -Admar Gonzaga / Ronald Seifert - 20 pontos perdidos
7º - Wagner Bojlesen / Bruno Ruthenberg - 26 pontos perdidos
8º - Daniel de LaTorre (ARG) / Eduardo Sampaio - 26 pontos perdidos
9º - Maurício Bueno / Pedro Trouche - 28 pontos perdidos
10º - Alberto Guarischi / Pedro Tinoco - 29 pontos perdidos
11º - Roberto Martins / Marco Lagoa - 43 pontos perdidos
12º - Jorge Bhering / Gustavo Kunze - 44 pontos perdidos
13º -Marco Szili / Kasuo Miyake - 48 pontos perdidos
Lista dos últimos campeões
2021 - Lars Grael / Guilherme de Almeida
2020 - Lars Grael / Guilherme de Almeida2019 - Lars Grael / Samuel Gonçalves2018 - Torben Grael / Arthur Lopes2017 - Lars Grael / Samuel Gonçalves2016 - Torben Grael / Arthur Lopes2015 - Lars Grael / Samuel Gonçalves2014 - Torben Grael / Guilherme de Almeida2013 - Lars Grael / Samuel Gonçalves2012 - Lars Grael / Samuel Gonçalves 2011 - Lars Grael / Samuel Gonçalves2010 - Robert Scheidt / Bruno Prada

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