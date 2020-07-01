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LANCE! e Grande Prêmio iniciam parceria

Conteúdo de esporte a motor do Grande Prêmio presente agora no LANCE!...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 13:30

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 13:30

Crédito: Fórmula 1 voltará neste fim de semana (Andrej Isakovic/AFP
Julho começa com uma novidade. LANCE! e Grande Prêmio iniciam, nesta quarta-feira, uma parceria. A partir de hoje, você encontra todo o conteúdo de esporte a motor do GP nas páginas do L!.
Fórmula 1, Indy, MotoGP, Stock Car, FE, eSports, Endurance, Fórmula Truck... Você não perderá nada de todas as principais categorias. E com conteúdo em texto, áudio e vídeo. Basta acessar grandepremio.lance.com.br
- Estamos muito animados com o início da parceria com o Grande Prêmio. Na verdade, uma retomada, já que o LANCE! disponibilizou durante vários anos o conteúdo da Warm Up, precursora do GP. Os fãs da velocidade terão uma gama de reportagens com selo de qualidade e nas mais diferentes plataformas de distribuição: textos, podcast, transmissões pelo YouTube e redes sociais - disse Daniel Bortoletto, gestor de parcerias do L!.
Criada em 1994, a Warm Up deu vida ao Grande Prêmio como ele é hoje em 2000. Desde então, o GP é a referência principal sobre esporte a motor no Brasil, na América Latina e em Língua Portuguesa, conquistando prêmios importantes e estando presente nos mais diversos eventos no Brasil e no mundo.
- Voltar ao LANCE!, agora como Grande Prêmio, é uma satisfação imensa. Grande parte da vida da Warm Up como agência teve o jornal como sua plataforma, com as colunas semanais de Flavio Gomes e algumas reportagens minhas. Com esta parceria, o leitor do L! terá nossos programas ao vivo, como o Paddock GP (nossa mesa-redonda), o Cadeira Cativa (programa apresentado por Gomes com lendas do jornalismo), o Paddockast (podcast) e o Briefing (análise da F1 antes e depois das corridas), além, claro, de notícias em primeira-mão, análises e reportagens especiais de todos os campeonatos em conteúdos multiplataforma - comentou Victor Martins, diretor-executivo do Grande Prêmio.
A parceria também se estenderá ao mercado publicitário, com projetos em conjunto entre LANCE! e Grande Prêmio.E MAIS:Scheidt treina para retornar às competições de vela em setembroSporTV vai relembrar os cinco ouros olímpicos do Brasil no vôleiAtivista contra o racismo, Colin Kaepernick ganha série na Netflix E MAIS:

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