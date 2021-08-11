KTO/Blumenau faz história na Liga de Basquete Feminino: entenda

Crédito: KTO/Blumenau sonha com conquista do título (LBF

A cidade de Blumenau, em Santa Catarina, é a primeira da região sul a ter um time na final da Liga de Basquete Feminino (LBF). As meninas do KTO/Blumenau venceram a série contra o Sampaio Corrêa, do Maranhão, e agora decidem o campeonato contra o Ituano nos dias 15, 17 e 22, além dos dias 24 e 29 de agosto, caso seja necessário, uma vez que a série melhor de cinco será definida em quem vencer três partidas primeiro.

“Estamos muito felizes pela classificação às finais da competição. A LBF é difícil, equilibrada. Porém, nossas atletas assimilaram o que a comissão técnica passou e o resultado está aí. Tenho que reconhecer o trabalho da nossa diretoria, dos pais em geral e dos nossos patrocinadores, em especial a KTO, que foi fundamental para montarmos uma equipe competitiva e chegarmos à final da LBF 2021”, destaca o presidente Allan Matos, ressaltando que desde março o time recebe o apoio da casa de apostas KTO.

O time KTO/Blumenau chegou a ficar 37 dias sem jogar por causa da pandemia e teve perdas por W.O. Apesar da fase de classificação ter sido conturbada, o time conseguiu engrenar nos playoffs e alcançar o feito inédito. O jogo que classificou a equipe seguiu esse roteiro de superação: No último quarto, a equipe do Sampaio Corrêa abriu dez pontos de vantagem, mas as catarinenses buscaram o resultado e conseguiram virar o placar em um minuto e meio, quando o duelo já se encontrava na prorrogação.

“Até tudo começar a dar frutos demorou um pouquinho mesmo, a equipe oscilava um pouco. Hoje ela está mais consistente, tem uma defesa mais sólida, corre mais na quadra. As sementes que nós colocamos lá no início, que elas (jogadoras) regaram, cuidaram e trataram, estão frutificando agora”, ilustra o técnico João Camargo

Ele ainda explica que isso foi possível graças à dedicação e confiança que as atletas tiveram no trabalho proposto. “Sabíamos que havia equipes com investimento muito maior que o nosso, com atletas internacionais, com jogadora de seleção brasileira. Porém, nós tínhamos um propósito. Então, desde o início, nós fizemos uma parte nova, um conceito de jogo diferente, uma tática particular. Mudamos muitas coisas, implementamos novos conceitos e falamos para elas: acreditem no processo”, detalha.

Cássio Filter, gerente da KTO para o mercado brasileiro, ressalta a identificação entre a empresa e o time. “KTO significa know the odds (conheça as probabilidades) e a saga das jogadoras ao longo desses meses corporifica esse conceito. Toda a equipe sabia quais eram as chances reais e o que deveria ser feito para tornar esse sonho possível. Agora o resultado fala por si”, celebrou o executivo.

Calendário de jogos

A final entre o Ituano Basquete e o KTO?Blumenau será disputada no esquema “melhor de cinco jogos”, e vai seguir o cronograma abaixo:

Jogo 1 – 15/8, 14hGinásio Ditinho Xavier, Itu-SP

Jogo 2 – 17/8, 19h30Ginásio Ditinho Xavier, Itu-SP

Jogo 3 – 22/8, 14hGinásio Galegão, Blumenau-SC

Jogo 4 – 24/8, 18h30 (se necessário)Ginásio Galegão, Blumenau-SC