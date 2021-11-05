Kite Day em Itajaí revela nomes para nova classe olímpica da vela

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A quarta edição do Kite Day foi realizada nesta quarta-feira (3), na badalada Praia Brava, em Itajaí (SC). O evento que visa popularizar a nova classe olímpica na versão Fórmula teve 13 atletas, subdivididos em categorias de acordo com a prancha que eles utilizavam: wave, bi direcionais, wing e formula kite, além da divisão das categorias júnior, master e feminina.

Os atletas competiram entre os tradicionais pontos de encontro Habbitat e Brava Beach, patrocinadores desta edição. E o jovem Nicolas Caleffi, de apenas 14 anos, foi o grande campeão geral da competição.Uma das novidades deste ano, para popularizar a classe entre os espectadores na Praia Brava, foi um novo formato para o público. As disputas ocorreram bem próximas à praia, facilitando assim a sua visualização.

- Conseguimos mais uma vez, pelo quarto ano consecutivo, manter a etapa na Praia Brava de Itajaí, firmando o local como polo de kitesurf no norte do estado - comemorou Cláudio Cruz, organizador do Kite Day.

- Tivemos a felicidade de encontrar novos atletas nesta edição, é uma forma de revelar e descobrir esses talentos para trazer investimento e permitir que eles cresçam na modalidade - complementou.

O objetivo do evento como citado aproxima mais o esporte da praia, os espectadores entendem melhor a vela, tendo referência dos pontos de largada e chegada, e com os atletas percorrendo uma trajetória totalmente paralela à praia, ficando fácil a visualização de quem está na frente, de quem vai ganhar e como está o desempenho de cada um deles.

Além da competição para celebrar o esporte em si, o Kite Day também promoveu a solidariedade e proporcionou um final de ano melhor para crianças carentes da cidade. Os velejadores interessados em competir precisavam doar um brinquedo para efetuar a inscrição e a campanha foi um sucesso.

"Os atletas puderam contribuir para o fim do ano de pessoas mais carentes da cidade, como as quase 250 crianças da Associação Náutica de Itajaí (ANI), que além das aulas normais, fazem aulas de remo e vela", celebrou Cláudio.

- Elas vão poder nesse fim de ano ganhar um presente, uma lembrança desses atletas nesse momento tão difícil que todos estão passando - finalizou.

O evento teve patrocínio da Brava Beach Group, Habbitat, Unimed, Miami Imports, Hangar 150, Santa Costa, Flysurfer e Hydrofoil Pro Tour.

A próxima competição de alto-nível da categoria é o Brasileiro de Fórmula Kite, em São Luís (MA), entre os dias 5 e 7 de novembro.Resultados Kite Day

WING1º Claudio Ciampolini – Tempo: 00:11:10 – Velocidade: 5,37 nós / 9,95 km/h2º Victor Adamo – Tempo: 00:13:09 – Velocidade: 4,56 nós / 8,45 km/h

BI DIRECIONAL1º Nicolas Caleffi – Tempo: 00:04:32 – Velocidade: 13,23 nós / 24,51 km/h2º Glauco Santiago – Tempo: 00:05:08 – Velocidade: 11,68 nós / 21,64 km/h3º Alê Audino – Tempo: 00:06:08 – Velocidade: 9,78 nós / 18,11 km/h

WAVE1º Gustavo Araújo – Tempo: 00:04:38 – Velocidade: 12,94 nós / 23,98 km/h2º Adriano Cordeiro – Tempo: 00:05:35 – Velocidade: 10,74 nós / 19,90 km/h3º Livia Bisagio – Tempo: 00:05:38 – Velocidade: 10,65 nós / 19,72 km/h4º Fernando Neves – Tempo: 00:05:51 – Velocidade: 10,25 nós / 18,99 km/h5º Adriano Marenzi – Tempo: 00:05:58 – Velocidade: 10,05 nós / 18,62 km/h6º Junior Souza – Tempo: 00:06:15 – Velocidade: 9,60 nós / 17,78 km/h7º André Figueiredo – Tempo: 00:06:29 – Velocidade: 9,25 nós / 17,13 km/h

FOIL1º Cláudio Cruz – Tempo: 00:02:09 – Velocidade: 27,90 nós / 51,68 km/h

JÚNIOR1º Nicolas Caleffi – Tempo: 00:04:32 – Velocidade: 13,23 nós / 24,51 km/h

FEMININO1º Livia Bisagio – Tempo: 00:05:38 – Velocidade: 10,65 nós / 19,72 km/h2º Alê Audino – Tempo: 00:06:08 – Velocidade: 9,78 nós / 18,11 km/h