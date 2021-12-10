Judoca medalhista mundial faz bate-papo virtual com crianças da Rocinha

Em uma iniciativa do Instituto Reação com o Edify Educação, o judoca internacional sérvio Aleksandar Kukolj participa nesta sexta-feira, às 8h, de um bate-papo em inglês com crianças da Rocinha.

As crianças poderão matar as suas curiosidades sobre a vida de um atleta internacional. Ao final, elas irão produzir uma matéria de jornal contando tudo o que descobriram. A proposta da ação é proporcionar vivências em inglês que vão além do aprendizado do idioma e marcam uma vida toda, reforçando o papel transformador que o esporte pode ter.

Em 2021, o Edify Education, empresa de soluções educacionais em inglês presente em mais de 150 escolas do país, fechou uma parceria com o Instituto Reação, organização que visa promover o desenvolvimento humano e a integração social por meio do esporte e da educação.

Por meio desta parceria, 35 crianças, entre 9 e 14 anos, passaram a ter aulas de inglês lecionadas por voluntários da empresa.

De acordo com Rodrigo Veloso, Head de Relações Governamentais e Internacionalização do Edify Education, atividades como essa ajudam a tornar o inglês parte integrante da vida dos alunos.

- Educação é sobre troca. É sobre o que aprendemos quando ouvimos o outro e o que ensinamos quando trazemos algo diferente. Por isso, estamos sempre explorando novos caminhos para tornar a aprendizagem ainda mais relevante e efetiva. Afinal, o inglês é um meio para o desenvolvimento de habilidades e realização de sonhos - disse Rodrigo.

Além do encontro, os alunos irão participar da gincana “I'm Grateful for” (eu sou grato por). Cada criança irá colocar uma bolinha de Natal na árvore e contará a todos qual seu agradecimento esse ano. Após a atividade, serão distribuídos presentes e cestas básicas aos participantes.

Para Juliana Borenstein, Gerente de Programas do Instituto Reação, o evento, que reúne esporte e educação, será uma oportunidade das crianças praticarem tudo o que aprenderam durante o ano.

- Essa ação oferece aos alunos a possibilidade de entender que tudo é possível através do aprendizado. Elas podem ser o que elas desejarem com estudo. Nosso objetivo é que essa união possa transformar e desenvolver cada um - conclui Juliana.