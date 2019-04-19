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Judô

Judoca capixaba Nacif Elias embarca para campeonato nos Emirados Árabes

Nacif, que é naturalizado libanês, vai participar do Campeonato Asiático. Ele segue na luta de olho em Tóquio-2020

Publicado em 19 de Abril de 2019 às 18:20

Publicado em 

19 abr 2019 às 18:20
O judoca brasileiro-libanês Nacif Elias (categoria –90Kg) embarcou do Líbano para os Emirados Árabes Unidos para participar do Campeonato Asiático, na capital Fujairah, que acontece entre os dias 20 a 23 de abril. 
O judoca capixaba Nacif Elias Crédito: Divulgação
“Venho treinando forte desde dezembro, estou me sentindo preparado, aumentei a intensidade de treinos nestas duas últimas semanas, espero sair com uma medalha. Estou me sentindo bem mentalmente e fisicamente, não estou perdendo muito peso para competir, meu peso está entre 91 e 92 quilos e preciso apenas chegar nos 90 quilos; então meu peso está tranquilo e tenho me alimentando normalmente. Minha expectativa é a melhor possível. Meu corpo está bem e sem nenhuma lesão. Tudo dando certo, sairei vitorioso!”, declarou Nacif.
Os adversários mais duros que Nacif Elias poderá enfrentar são: o coreano Gwak Donghan; Bozbayev Islam do Cazaquistão; Ustopiriyon Komronshokh, do Tajiquistão; todos medalhistas olímpicos ou mundiais. 
Após essa competição, Nacif irá lutar em Azerbaijão, onde ele irá fazer um teste na categoria –81 Kg, para voltar à antiga categoria. Se sair vitorioso, ele se manterá nesta categoria até as Olimpíadas: “Pretendo voltar para a minha categoria de –81kg, pois foi onde tive os melhores resultados da minha carreira e vejo uma grande possibilidade de conseguir uma medalha no campeonato mundial e nas olimpíadas”, explica o atleta.
Nacif Elias mantem-se focado e por enquanto está classificado para Tóquio-2020. Sua expectativa tem sido a melhor possível, pois o atleta voltou a se dedicar exclusivamente ao judô nesse ano, visando bons resultados.

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