Judoca capixaba Nacif Elias embarca para campeonato nos Emirados Árabes

O judoca brasileiro-libanês Nacif Elias (categoria –90Kg) embarcou do Líbano para os Emirados Árabes Unidos para participar do Campeonato Asiático, na capital Fujairah, que acontece entre os dias 20 a 23 de abril.

O judoca capixaba Nacif Elias Crédito: Divulgação

“Venho treinando forte desde dezembro, estou me sentindo preparado, aumentei a intensidade de treinos nestas duas últimas semanas, espero sair com uma medalha. Estou me sentindo bem mentalmente e fisicamente, não estou perdendo muito peso para competir, meu peso está entre 91 e 92 quilos e preciso apenas chegar nos 90 quilos; então meu peso está tranquilo e tenho me alimentando normalmente. Minha expectativa é a melhor possível. Meu corpo está bem e sem nenhuma lesão. Tudo dando certo, sairei vitorioso!”, declarou Nacif.

Os adversários mais duros que Nacif Elias poderá enfrentar são: o coreano Gwak Donghan; Bozbayev Islam do Cazaquistão; Ustopiriyon Komronshokh, do Tajiquistão; todos medalhistas olímpicos ou mundiais.

Após essa competição, Nacif irá lutar em Azerbaijão, onde ele irá fazer um teste na categoria –81 Kg, para voltar à antiga categoria. Se sair vitorioso, ele se manterá nesta categoria até as Olimpíadas: “Pretendo voltar para a minha categoria de –81kg, pois foi onde tive os melhores resultados da minha carreira e vejo uma grande possibilidade de conseguir uma medalha no campeonato mundial e nas olimpíadas”, explica o atleta.