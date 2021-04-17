Judô: Brasil consegue duas dobradinhas e encerra Open de Guadalajara com sete medalhas

Crédito: Vanessa Zambotti/CPJ

Embalados pelo ótimo desempenho no Campeonato Pan-Americano de Judô, sete judocas brasileiros voltaram ao tatame neste sábado, 17, e trouxeram sete medalhas para o Brasil mo Open Pan-Americano de Guadalajara, no México. Foram cinco ouros e duas pratas para a Seleção Brasileira, que levou todos os judocas ao pódio. A competição dá 100 pontos no ranking de classificação olímpica para Tóquio 2020.

Os grandes destaques foram as categorias 48kg e 57kg que tiveram finais brasileiras. No ligeiro, Nathália Brígida levou a melhor sobre Gabriela Chibana, nas punições, para ficar com o ouro. Já no peso Leve, a vitoriosa foi Ketelyn Nascimento, que bateu Jéssica Pereira, também nas punições.

-Foi incrível voltar a competir e, ainda mais, ter vencido hoje. Estou muito contente com meu retorno e mais motivada para os próximos desafios - celebrou Nathália Brígida, que não competia desde o Grand Slam de Dusseldorf (ALE), em fevereiro do ano passado.

Campeões no Campeonato Pan-Americano, Willian Lima (66kg), Guilherme Schimidt (81kg) e Ellen Santana (70kg) repetiram o desempenho no Open e voltarão para casa com mais uma medalha de ouro na bagagem.