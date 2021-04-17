Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Judô: Brasil consegue duas dobradinhas e encerra Open de Guadalajara com sete medalhas
mais-esportes

Judô: Brasil consegue duas dobradinhas e encerra Open de Guadalajara com sete medalhas

Seleção Brasileira conquista cinco ouros e duas pratas em torneio no México. Competição dá 100 pontos no ranking mundial...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 19:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 19:34
Crédito: Vanessa Zambotti/CPJ
Embalados pelo ótimo desempenho no Campeonato Pan-Americano de Judô, sete judocas brasileiros voltaram ao tatame neste sábado, 17, e trouxeram sete medalhas para o Brasil mo Open Pan-Americano de Guadalajara, no México. Foram cinco ouros e duas pratas para a Seleção Brasileira, que levou todos os judocas ao pódio. A competição dá 100 pontos no ranking de classificação olímpica para Tóquio 2020.
Os grandes destaques foram as categorias 48kg e 57kg que tiveram finais brasileiras. No ligeiro, Nathália Brígida levou a melhor sobre Gabriela Chibana, nas punições, para ficar com o ouro. Já no peso Leve, a vitoriosa foi Ketelyn Nascimento, que bateu Jéssica Pereira, também nas punições.
-Foi incrível voltar a competir e, ainda mais, ter vencido hoje. Estou muito contente com meu retorno e mais motivada para os próximos desafios - celebrou Nathália Brígida, que não competia desde o Grand Slam de Dusseldorf (ALE), em fevereiro do ano passado.
Campeões no Campeonato Pan-Americano, Willian Lima (66kg), Guilherme Schimidt (81kg) e Ellen Santana (70kg) repetiram o desempenho no Open e voltarão para casa com mais uma medalha de ouro na bagagem.
As próximas etapas da Seleção de judô serão o Grand Slam de Kazan, em maio, na Rússia, e o Mundial de Budapeste, em junho, fechando a classificação olímpica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ramon Mapelli
Justiça decreta prisão de namorado de jovem que morreu em acidente na Leste-Oeste em Cariacica
Imagem de destaque
Aniversário da CBN Vitória: acompanhe programa especial Fim de Expediente no ES
Retirada de concreto instalado em obra na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Concreto recém-instalado é retirado de obra de corredor de ônibus em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados