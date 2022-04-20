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Jovem da selfie com astros do PSG em elevador detalha encontro 'surpresa' com Messi, Neymar & Cia.

Em papo com o LANCE!, Marta, que é russa, estava na França para uma competição de golfe. Imagem com atletas do Paris Saint-Germain rodou o mundo...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 13:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 13:38
Imagine-se na seguinte situação: você é um jovem jogador de golfe, que vai a Paris para participar de uma competição. Ao pegar o elevador do hotel na bela capital francesa, 10 astros do Paris Saint-Germain dividem espaço com você. Qual seria a sua reação ao se deparar com Messi, Neymar, Mbappé e outros craques do futebol? Pois é, foi isso o que aconteceu com Marta Silchenko, neste domingo. A atleta russa conversou com o LANCE! sobre a foto épica tirada por ela.A situação inusitada aconteceu horas antes da bola rolar entre PSG x Olympique de Marselha. A golfista russa, de 17 anos, estava no local e decidiu ir para a academia. Se não fosse uma demora para apertar o botão, ela sequer veria os ídolos.
- Eu fui ao hotel porque estava participando de um torneio na França, em Paris. Estava indo para a academia, apertei o botão do elevador para descer, porém o elevador subiu. Quando a porta do elevador abriu, eu logo percebi que era todo o time do Paris Saint-Germain entrando - contou ela, com exclusividade.
E o encontro trouxe sorte para os dois lados. Enquanto Marta conseguiu, segundo ela, uma ótima colocação para seus parâmetros na competição de golfe, o PSG venceu por 2 a 1 e segue isolado na liderança do Campeonato Francês.
- Conhecer atletas tão talentosos me inspira e dará sorte nos meu próximos torneios. E o foi ótimo o torneio. Eu terminei a competição no Top-15 de 120 golfistas - encerrou ela.
Confira abaixo a postagem de Marta com os atletas do PSG:
*estagiária, sob supervisão de Rodrigo Portella
Crédito: MartaviralizouapóstirarfotocomjogadoresdoPSGemelevador(Reprodução/Instagram

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