Jovem capixaba ganha patrocínio e se prepara para o Circuito Nacional

Dedicação e foco com apenas 10 anos de idade. Natural de Aracruz, Rodrigo Moreira Filho é um prodígio no tênis e, devido ao seu talento, uma empresa americana a mesma que patrocina um dos melhores jogadores de tênis do mundo, o suíço Roger Federer , fechou uma parceria com o jovem atleta, dando todo o equipamento necessário para ele participar das competições. O garoto se prepara para participar do Circuito Nacional de Tênis, que terá início em janeiro de 2019. O primeiro circuito do ano que vem será o Rota do Sol, no qual os atletas percorrem os Estados do Nordeste, competindo nas respectivas categorias.
Mesmo sabendo que vai disputar com atletas mais velhos, o menino acredita que não sairá prejudicado. Eles podem ter mais idade que eu, serem mais altos, mas acho que a técnica conta muito, e por isso não me preocupo com a diferença de idade, estou bastante confiante para as competições, relata.
Precoce, Rodrigo já sabe o que quer fazer para o resto de sua vida. É isso que eu quero para mim. Pretendo me tornar atleta profissional quando fizer 15 anos, e meu sonho é ganhar a vida jogando tênis, afirma.
O menino tem uma rotina agitada de treinos. Além de praticar tênis cinco vezes por semana, se dedica à natação e faz treinamentos funcionais na academia, sempre supervisionado por um profissional.
O pai do jovem atleta, Rodrigo Moreira, 39 anos, também treina o filho e acompanha de perto toda a sua evolução. Além de mim, contamos com o apoio de outro técnico. É incrível ver como ele tem talento e gosta do que faz. Vejo que ele se diverte praticando tênis, comenta.
Prova de tamanho talento do Rodrigo é a sua vitória em todos os cinco últimos torneios dos quais participou no Estado. Em nível nacional, na Copa Guga, um dos principais torneios de tênis do Brasil, o capixaba chegou à semifinal nas duplas.
Dedicação aos estudos também é prioridade
A história do Rodrigo Moreira Filho é uma inspiração para outros jovens. Na escola em que estuda, por exemplo, vários alunos começaram a praticar o esporte por conta de toda a sua recente trajetória.
Segundo o pai, Rodrigo Moreira, a dedicação ao tênis é importante, mas estudar é a prioridade. Certamente ele demonstrou ter muito talento para o esporte. Mas os estudos não saem prejudicados devido à rotina. Ele vai à escola e faz todas as tarefas escolares quando chega em casa. Em dias de prova, por exemplo, ele não treina para focar integralmente aos estudos, comenta.
Além da empresa americana que fornece os equipamentos, Rodrigo também conta com apoio de outra companhia para custear os gastos com passagem. O talento do jovem atleta não para por aí: mesmo com toda a rotina agitada de treinos, ainda sobra tempo para tocar guitarra e teclado na Igreja.
O autor é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Filipe Souza