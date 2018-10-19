Jovem capixaba ganha patrocínio e se prepara para o Circuito Nacional

Dedicação e foco com apenas 10 anos de idade. Natural de Aracruz, Rodrigo Moreira Filho é um prodígio no tênis e, devido ao seu talento, uma empresa americana  a mesma que patrocina um dos melhores jogadores de tênis do mundo, o suíço Roger Federer , fechou uma parceria com o jovem atleta, dando todo o equipamento necessário para ele participar das competições. O garoto se prepara para participar do Circuito Nacional de Tênis, que terá início em janeiro de 2019. O primeiro circuito do ano que vem será o Rota do Sol, no qual os atletas percorrem os Estados do Nordeste, competindo nas respectivas categorias.

Rodrigo Moreira Filho, 10 anos, mostra muito talento com a raquete nas mãos Crédito: Luiz Cândido/Divulgação

Mesmo sabendo que vai disputar com atletas mais velhos, o menino acredita que não sairá prejudicado. Eles podem ter mais idade que eu, serem mais altos, mas acho que a técnica conta muito, e por isso não me preocupo com a diferença de idade, estou bastante confiante para as competições, relata.

Precoce, Rodrigo já sabe o que quer fazer para o resto de sua vida. É isso que eu quero para mim. Pretendo me tornar atleta profissional quando fizer 15 anos, e meu sonho é ganhar a vida jogando tênis, afirma.

O menino tem uma rotina agitada de treinos. Além de praticar tênis cinco vezes por semana, se dedica à natação e faz treinamentos funcionais na academia, sempre supervisionado por um profissional.

O pai do jovem atleta, Rodrigo Moreira, 39 anos, também treina o filho e acompanha de perto toda a sua evolução. Além de mim, contamos com o apoio de outro técnico. É incrível ver como ele tem talento e gosta do que faz. Vejo que ele se diverte praticando tênis, comenta.

Prova de tamanho talento do Rodrigo é a sua vitória em todos os cinco últimos torneios dos quais participou no Estado. Em nível nacional, na Copa Guga, um dos principais torneios de tênis do Brasil, o capixaba chegou à semifinal nas duplas.

Dedicação aos estudos também é prioridade

A história do Rodrigo Moreira Filho é uma inspiração para outros jovens. Na escola em que estuda, por exemplo, vários alunos começaram a praticar o esporte por conta de toda a sua recente trajetória.

Segundo o pai, Rodrigo Moreira, a dedicação ao tênis é importante, mas estudar é a prioridade. Certamente ele demonstrou ter muito talento para o esporte. Mas os estudos não saem prejudicados devido à rotina. Ele vai à escola e faz todas as tarefas escolares quando chega em casa. Em dias de prova, por exemplo, ele não treina para focar integralmente aos estudos, comenta.

Além da empresa americana que fornece os equipamentos, Rodrigo também conta com apoio de outra companhia para custear os gastos com passagem. O talento do jovem atleta não para por aí: mesmo com toda a rotina agitada de treinos, ainda sobra tempo para tocar guitarra e teclado na Igreja.