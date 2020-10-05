Jovem capixaba de 15 anos é destaque nacional no golfe

O adolescente Deivid Oliveira, de 15 anos, vem chamando atenção ao exibir impressionantes tacadas de golfe. Ele foi descoberto em uma escola para jovens de comunidades carentes que praticam o esporte e está ganhando prêmios nacionais.
Deivid Oliveira mora no bairro Cascata, em Serra Sede. O local fica próximo ao campo de golfe onde costuma treinar. Ele começou a jogar com 7 anos ao ver o pai trabalhar no campo de golfe. O pai de Deivid era caddie, ou seja, aquele que é responsável por carregar as bolsas com tacos para o atleta jogar. Com o tempo, o garoto foi se interessando pelo esporte e o talento foi se desenvolvendo cada vez mais.
Hoje, Deivid é o principal jogador do Brasil na categoria juvenil. E, recentemente, tornou-se campeão em um torneio disputado no Rio de Janeiro. O golfe para mim tem uma importância muito grande, porque é um esporte que eu me identifico bastante. Nunca imaginei que eu me tornaria o que sou hoje. Mas consegui, diz.
O golfe é um esporte que exige muito esforço mental. E além da técnica, também é pautado pela estratégia. Segundo o treinador de Deivid, Assis Souza, o menino chama a atenção por gostar de treinar e apresentar um bom desempenho. O golfe exige muita concentração e bons jogadores são muito concentrados e treinam muito. E o Deivid tem isso. Ele vai longe, com certeza, conta Souza, que também é jogador profissional.
O sonho de Deivid é participar de uma competição internacional. E, atualmente, está em busca de um patrocínio. Para ele, mais um motivo de felicidade seria jogar no clube de golfe Augusta, nos Estados Unidos. É um dos torneios mais importantes do mundo. Será uma grande realização. Se eu ganhasse, minha carreira estaria completa, finaliza.
Com informações de Jorge Félix, da TV Gazeta