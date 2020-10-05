Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reconhecimento

Jovem capixaba de 15 anos é destaque nacional no golfe

Deivid Oliveira é o principal jogador do Brasil na categoria juvenil. E recentemente, tornou-se campeão em um torneio disputado no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 09:58

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 09:58

Deivid Oliveira, de 15 anos, foi descoberto em uma escola de golfe para jovens de comunidades carentes
Deivid Oliveira, de 15 anos, foi descoberto em uma escola de golfe para jovens de comunidades carentes Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
O adolescente Deivid Oliveira, de 15 anos, vem chamando atenção ao exibir impressionantes tacadas de golfe. Ele foi descoberto em uma escola para jovens de comunidades carentes que praticam o esporte e está ganhando prêmios nacionais.
Deivid Oliveira mora no bairro Cascata, em Serra Sede. O local fica próximo ao campo de golfe onde costuma treinar. Ele começou a jogar com 7 anos ao ver o pai trabalhar no campo de golfe. O pai de Deivid era caddie, ou seja, aquele que é responsável por carregar as bolsas com tacos para o atleta jogar. Com o tempo, o garoto foi se interessando pelo esporte e o talento foi se desenvolvendo cada vez mais.
Hoje, Deivid é o principal jogador do Brasil na categoria juvenil. E, recentemente, tornou-se campeão em um torneio disputado no Rio de Janeiro. O golfe para mim tem uma importância muito grande, porque é um esporte que eu me identifico bastante. Nunca imaginei que eu me tornaria o que sou hoje. Mas consegui, diz.
O golfe é um esporte que exige muito esforço mental. E além da técnica, também é pautado pela estratégia. Segundo o treinador de Deivid, Assis Souza, o menino chama a atenção por gostar de treinar e apresentar um bom desempenho. O golfe exige muita concentração e bons jogadores são muito concentrados e treinam muito. E o Deivid tem isso. Ele vai longe, com certeza, conta Souza, que também é jogador profissional.
O sonho de Deivid é participar de uma competição internacional. E, atualmente, está em busca de um patrocínio. Para ele, mais um motivo de felicidade seria jogar no clube de golfe Augusta, nos Estados Unidos. É um dos torneios mais importantes do mundo. Será uma grande realização. Se eu ganhasse, minha carreira estaria completa, finaliza.
Com informações de Jorge Félix, da TV Gazeta

Veja Também

Saiba como ter aulas grátis no Campo Olímpico de Golfe

Campo Olímpico de Golfe cria projeto para reforçar preservação ambiental

Confederação cria mapa com campos de golfe abertos durante pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre segunda vítima de acidente entre motos na BR 259, em Colatina
Imagem de destaque
Autismo em mulheres: entenda os fatores que atrasam o diagnóstico
Imagem de destaque
Motoristas por aplicativo protestam em Vitória contra PLP 152/2025

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados