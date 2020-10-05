Jovem capixaba de 15 anos é destaque nacional no golfe

O adolescente Deivid Oliveira, de 15 anos, vem chamando atenção ao exibir impressionantes tacadas de golfe. Ele foi descoberto em uma escola para jovens de comunidades carentes que praticam o esporte e está ganhando prêmios nacionais.

O golfe é um esporte que exige muito esforço mental. E além da técnica, também é pautado pela estratégia. Segundo o treinador de Deivid, Assis Souza, o menino chama a atenção por gostar de treinar e apresentar um bom desempenho. O golfe exige muita concentração e bons jogadores são muito concentrados e treinam muito. E o Deivid tem isso. Ele vai longe, com certeza, conta Souza, que também é jogador profissional.