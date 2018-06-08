Josi e Lili largam com duas vitórias e vão às oitavas em etapa da China

As brasileiras Josi e Lili (SC/ES) largaram com vitórias importantes na etapa duas estrelas de Nantong, na China, pelo Circuito Mundial de vôlei de praia 2018. Na madrugada desta sexta-feira (08.06), a parceria superou adversárias chinesas e italianas, avançando em primeiro lugar na chave B e indo direto às oitavas de final do torneio.

Arena em Nantong recebe Circuito Mundial pelo segundo ano seguido Crédito: FIVB/Divulgação

Josi e Lili começaram superando as chinesas Meimei Lin e Lingdi Zhu por 2 sets a 1 (21/14, 18/21, 15/7), em 44 minutos. Na sequência, venceram as italianas Gaia Traballi e Agata Zuccarelli, também no tie-break, com parciais de 16/21, 21/14, 15/10, em 54 minutos. Resultados importantes para definição do confronto da fase seguinte. Lili analisou.

Foram dois jogos duros, bem suados. A areia aqui está realmente bastante fofa, como eu não jogava há muitos anos. Todos os times estão com um pouco de dificuldade em relação a isso, mas nós conseguimos nos adaptar e superar as dificuldades em dois jogos de tie-break. É importante ter um bom início de torneio. Amanhã teremos um time norte-americano e vamos com tudo para subir mais um degrau, declarou a bloqueadora capixaba.

Pela partida das oitavas de final, Josi e Lili encaram as norte-americanas McKenna Thibodeau e Madison Witt na madrugada deste sábado (09.06), às 2h (de Brasília). Este será o primeiro confronto entre os dois times. As norte-americanas de 23 anos começaram a disputar o tour internacional nesta temporada, e pela primeira vez avançam à fase eliminatória.