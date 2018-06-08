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Vôlei de Praia

Josi e Lili largam com duas vitórias e vão às oitavas em etapa da China

Dupla de catarinense e capixaba irá encarar americanas na próxima fase por um lugar nas quartas de final

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 15:03
As brasileiras Josi e Lili (SC/ES) largaram com vitórias importantes na etapa duas estrelas de Nantong, na China, pelo Circuito Mundial de vôlei de praia 2018. Na madrugada desta sexta-feira (08.06), a parceria superou adversárias chinesas e italianas, avançando em primeiro lugar na chave B e indo direto às oitavas de final do torneio.
Arena em Nantong recebe Circuito Mundial pelo segundo ano seguido Crédito: FIVB/Divulgação
Josi e Lili começaram superando as chinesas Meimei Lin e Lingdi Zhu por 2 sets a 1 (21/14, 18/21, 15/7), em 44 minutos. Na sequência, venceram as italianas Gaia Traballi e Agata Zuccarelli, também no tie-break, com parciais de 16/21, 21/14, 15/10, em 54 minutos. Resultados importantes para definição do confronto da fase seguinte. Lili analisou.
Foram dois jogos duros, bem suados. A areia aqui está realmente bastante fofa, como eu não jogava há muitos anos. Todos os times estão com um pouco de dificuldade em relação a isso, mas nós conseguimos nos adaptar e superar as dificuldades em dois jogos de tie-break. É importante ter um bom início de torneio. Amanhã teremos um time norte-americano e vamos com tudo para subir mais um degrau, declarou a bloqueadora capixaba.
Pela partida das oitavas de final, Josi e Lili encaram as norte-americanas McKenna Thibodeau e Madison Witt na madrugada deste sábado (09.06), às 2h (de Brasília). Este será o primeiro confronto entre os dois times. As norte-americanas de 23 anos começaram a disputar o tour internacional nesta temporada, e pela primeira vez avançam à fase eliminatória.
A competição nível duas estrelas na China, que termina no próximo domingo (10), distribuirá 400 pontos no ranking geral e cerca de R$ 16 mil ao time campeão. As brasileiras Josi e Lili disputaram três torneios do Circuito Mundial nesta temporada, tendo como melhor resultado um quarto lugar conquistado na etapa três estrelas de Mersin, na Turquia.

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