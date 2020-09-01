Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

José Neto assume time de Angola, mas segue na Seleção de basquete

Ex-treinador do Flamengo conciliará trabalho com as mulheres de olho em Paris-2024 com novo desafio no Atlético Petro de Luanda, onde ele voltará a dirigir uma equipe masculina...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 15:37
Crédito: Alexandre Loureiro/COB
Técnico da Seleção Brasileira feminina, José Neto comandará na próxima temporada a equipe masculina do Atlético Petro, de Luanda, em Angola. O treinador irá conciliar o novo compromisso com o projeto iniciado há um ano junto à Confederação Brasileira de Basketball (CBB), e que agora visa a classificação olímpica para Paris 2024. O time não conseguiu vaga em Tóquio.
Diretor executivo da CBB, Marcelo Sousa desejou boa sorte para o comandante brasileiro nesta nova empreitada, onde ele terá a companhia do preparador físico Diego Falcão, que também segue na comissão técnica da Seleção feminina e é seu parceiro há 14 anos.
- Desejamos toda sorte ao José Neto, que segue conosco no projeto da Seleção Brasileira feminina. É uma oportunidade que ele decidiu abraçar e desde o início do nosso compromisso, já era público a possibilidade dele assumir um clube paralelamente à Seleção - explicou Marcelo Sousa.
O Petro é um dos clubes mais populares de Angola e um dos maiores vencedores do país. O objetivo do Petro é disputar a BAL (Basketball African League), uma das competições mais importantes do continente, organizada em parceria pela NBA e a FIBA. O Petro de Luanda será o representante de Angola não apenas nesta competição continental.
José Neto destacou a importância de estar em atividade diariamente em quadra e o quanto isso pode ser positivo para a Seleção Brasileira.
- Participar de competições de alto nível é sempre uma excelente oportunidade de aprendizado, aprimoramento, execução, enfim, competir faz você melhorar. Assim como é muito importante para as jogadoras da Seleção Brasileira estarem em atividade mesmo quando não há competições pela Seleção, não é diferente com o treinador. No início do nosso trabalho com a Seleção feminina, tivemos uma sequência de quatro competições seguidas em apenas sete meses, durante os quais também trabalhamos intensamente na implementação da metodologia de trabalho. O foco principal foi o de iniciar este projeto de reestruturação do basquete feminino brasileiro. A possibilidade de assumir um clube em caráter concomitante com a Seleção sempre foi uma opção aberta e encarada com naturalidade pela CBB. Aproveito para agradecer ao Petro de Luanda pelo interesse e reconhecimento do nosso trabalho e à CBB pelo apoio e confiança. Estamos todos ansiosos por esse desafio - contou o treinador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados