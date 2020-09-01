José Neto assume time de Angola, mas segue na Seleção de basquete

Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Técnico da Seleção Brasileira feminina, José Neto comandará na próxima temporada a equipe masculina do Atlético Petro, de Luanda, em Angola. O treinador irá conciliar o novo compromisso com o projeto iniciado há um ano junto à Confederação Brasileira de Basketball (CBB), e que agora visa a classificação olímpica para Paris 2024. O time não conseguiu vaga em Tóquio.

Diretor executivo da CBB, Marcelo Sousa desejou boa sorte para o comandante brasileiro nesta nova empreitada, onde ele terá a companhia do preparador físico Diego Falcão, que também segue na comissão técnica da Seleção feminina e é seu parceiro há 14 anos.

- Desejamos toda sorte ao José Neto, que segue conosco no projeto da Seleção Brasileira feminina. É uma oportunidade que ele decidiu abraçar e desde o início do nosso compromisso, já era público a possibilidade dele assumir um clube paralelamente à Seleção - explicou Marcelo Sousa.

O Petro é um dos clubes mais populares de Angola e um dos maiores vencedores do país. O objetivo do Petro é disputar a BAL (Basketball African League), uma das competições mais importantes do continente, organizada em parceria pela NBA e a FIBA. O Petro de Luanda será o representante de Angola não apenas nesta competição continental.

José Neto destacou a importância de estar em atividade diariamente em quadra e o quanto isso pode ser positivo para a Seleção Brasileira.