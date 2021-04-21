José Neto anuncia convocadas da Seleção para AmeriCup de basquete

Crédito: Alexandre Loureiro/COB

O técnico da Seleção Brasileira feminina de basquete, José Neto, divulgou nesta quarta-feira a lista de 17 jogadoras para AmeriCup, que acontece entre os dias 11 e 19 de junho, em Porto Rico, e vale como primeiro passo em busca de uma vaga na Copa do Mundo da Austrália, em 2022.

A lista conta com jogadoras experientes, como Érika de Souza, Damiris Dantas, Clarissa dos Santos, Nadia Colhado, Isa Ramona, Tainá Paixão, Débora Costa, Patty Teixeira e Tati Pacheco, mas também jovens como Rapha Monteiro e Alana Gonçalo, além da chegada de novatas, inclusive do basquete universitário dos EUA: Maria Paula Albiero e Kamilla Cardoso. Das convocadas, 12 representarão o Brasil na AmeriCup.- Queremos manter a mentalidade de ser uma equipe que quer estar nas primeira posições do continente. Para isso, vamos fazer uma mescla de jogadoras experientes e jogadoras jovens. Algumas que estão sendo convocadas pela primeira vez na Seleção adulta. Desta forma, acreditamos que estaremos contribuindo também para um futuro de êxitos do basquete feminino brasileiro - diz o técnico José Neto.

Nas próximas semanas, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) irá divulgar informações da preparação da Seleção Brasileira, como data de apresentação e local de treino da equipe comandada por José Neto, bem como toda a composição da comissão técnica brasileira.

A AmeriCup é o primeiro passo para a Copa do Mundo de 2022, na Austrália, e dá quatro vagas para o torneio Pré-Mundial, em fevereiro de 2022, ainda com local e calendário detalhado a ser definido pela FIBA. Em 2019, o Brasil garantiu o bronze na competição continental.CONFIRA AS CONVOCADAS

ArmadorasDébora Costa - Sampaio BasqueteMaria Paula Albiero - BYU-EUAAlana Gonçalo - Ituano

Alas/ArmadorasTainá Paixão - SESI AraraquaraIsabela Ramona - Monthana-BGRPatty Teixeira - ItuanoTássia Carcavalli - Vera Cruz Campinas

AlasThayná Silva - Sodiê Doces/Mesquista/LSBMariane Carvalho - SESI AraraquaraRapha Monteiro - Quint dos Lombos-PORTati Pacheco - Vitória de Guimarães-POR

Alas/pivôsMariana Dias - ItuanoDamiris Dantas - Minnesota Lynx-EUA