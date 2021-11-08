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Jorge Zarif volta ao Star após três anos e vence prévia do Sul-Americano em Ilhabela

Ao lado de Arthur Lopes, atleta olímpico e campeão mundial de Finn e Star ganhou título do Campeonato Paulista 2021 na BL3
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LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 08:00

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 08:00

Crédito: Divulgação
O campeão mundial Jorge Zarif e o proeiro Arthur Lopes (barco Regatta) conquistaram neste domingo o Campeonato Paulista de Star em Ilhabela (SP). O evento serviu como esquenta para o Sul-Americano da categoria, que será de 12 a 15 de novembro, no Yacht Club de Ilhabela (YCI), no litoral norte paulista.
Foram disputadas cinco regatas desde sábado na sede da BL3 e a dupla campeã venceu quatro provas. A segunda posição ficou com Robert Scheidt e Ubiratã Matos e o terceiro para Juninho de Jesus e Guilherme de Almeida. O Paulista de Star teve oito duplas na raia.
A competição marcou o retorno de Zarif à classe Star após três anos. Em 2018, o finalista olímpico da Rio 2016 levou o título Mundial da categoria ao lado de Guilherme de Almeida, nos EUA. No mesmo ano, o velejador paulista também conquistou a SSL Finals, nas Bahamas, desta vez com Pedro Trouche.
- Foi muito bom voltar ao Star e conquistar essa competição. O campeonato serviu também para treinar para o Sul-Americano da semana que vem. Contamos com a ajuda do coach Bruno Prada, que nos ajudou a regular o barco - disse Zarif.
O atleta é alguns dos campeões mundiais confirmados no Campeonato Sul-Americano de Star 2021. O ídolo do esporte olímpico do País Robert Scheidt estará no evento contra outros nomes como Guilherme de Almeida e Samuel Gonçalves, que estarão ao lado de Juninho de Jesus e Pedro Lodovici, respectivamente. Os velejadores devem treinar no Canal de São Sebastião nos próximos dias antes das regatas oficiais.
O Campeonato Sul-Americano de Star é realizado desde 1952 e as regatas de Ilhabela (SP) marcam a edição número 51 da tradicional competição. Os vencedores podem usar em suas velas a estrela de prata.

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