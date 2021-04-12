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Jorge Zarif tem estreia difícil no Europeu de Finn em Portugal

Velejador, que não compete eventos internacionais há quase dois anos, começou com um 46º e um oitavo lugar no primeiro dia. Na classificação geral, o atleta está em 30ª posição
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Publicado em 12 de Abril de 2021 às 19:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 19:14
O brasileiro Jorge Zarif teve uma estreia difícil nesta segunda-feira no Europeu de Finn, em Vilamoura, em Portugal. O velejador, que não compete eventos internacionais há quase dois anos, começou com um 46º lugar na primeira regata, e se recuperou largando melhor para terminar em oitavo na segunda. Na classificação geral, está em 30º. A competição continua nesta terça-feira.
- O campeonato tem muito barco e uma largada só! Então tem que ficar sempre entre os 10 primeiros para brigar por um resultado bom - disse Zarif.
Sem competir desde outubro de 2020 na categoria, o atleta campeão mundial e finalista olímpico está acompanhado do treinador Alexandre Paradeda.
O Campeonato Europeu de Finn será realizado em Vilamoura até 16 de abril. Já o Mundial será na cidade do Porto, entre os dias 5 e 12 de maio.
Zarif não compete internacionalmente desde o fim de 2019. Os treinos e as competições em Portugal ganham ainda mais importância para ver como estão os adversários na classe Finn.
Mesmo com a indefinição de calendário, Zarif treinou em praticamente dois períodos cinco vezes por semana para chegar pronto para as regatas de 2021 em Ilhabela (SP) e no Rio de Janeiro (RJ).

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