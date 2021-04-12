Jorge Zarif tem estreia difícil no Europeu de Finn em Portugal

O brasileiro Jorge Zarif teve uma estreia difícil nesta segunda-feira no Europeu de Finn, em Vilamoura, em Portugal. O velejador, que não compete eventos internacionais há quase dois anos, começou com um 46º lugar na primeira regata, e se recuperou largando melhor para terminar em oitavo na segunda. Na classificação geral, está em 30º. A competição continua nesta terça-feira.

- O campeonato tem muito barco e uma largada só! Então tem que ficar sempre entre os 10 primeiros para brigar por um resultado bom - disse Zarif.

Sem competir desde outubro de 2020 na categoria, o atleta campeão mundial e finalista olímpico está acompanhado do treinador Alexandre Paradeda.

O Campeonato Europeu de Finn será realizado em Vilamoura até 16 de abril. Já o Mundial será na cidade do Porto, entre os dias 5 e 12 de maio.

Zarif não compete internacionalmente desde o fim de 2019. Os treinos e as competições em Portugal ganham ainda mais importância para ver como estão os adversários na classe Finn.