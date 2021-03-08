Jorge Zarif recebe barcos para disputa de Tóquio 2021

O velejador Jorge Zarif entrou em sua nova fase de treinamento visando a Olimpíada de Tóquio 2021. O atleta paulista já está a bordo do barco Finn que será usado no Jogos, que começam em julho. Os novos materiais foram enviados de Barcelona, na Espanha, até o porto de Santos (SP) e chegaram na segunda-feira (1).
O contêiner transportou dois veleiros certificados pela Finn e mais cinco velas. Toda a logística ficou a cargo da PGL Brasil, empresa de transporte, armazenagem, desembaraço e agenciamento de cargas patrocinadora do campeão mundial.
Zarif já treina com os barcos em Ilhabela (SP) com o campeão mundial e pan-americano Alexandre Paradeda desde o fim de 2020. A escolha de materiais é uma fase importante numa campanha olímpica de vela.
- Vou chegar na Olimpíada com o melhor material que selecionei junto com meu técnico. Pela falta de velejadas fora do Brasil causada pela pandemia, a gente estava um pouco desatualizado. Como não estávamos conseguindo ir para Europa, achamos melhor trazer os barcos para o Brasil com a ajuda da PGL. Selecionar esse material aqui no Brasil e depois mandar para Europa para dar um pouco mais de tranquilidade - disse Jorge Zarif.
O calendário de 2021 da classe Finn ainda segue indefinido. Nesta quarta-feira (3), o atleta recebeu a notícia do cancelamento do Campeonato Europeu de Finn, que seria realizado em Hyeres, na França, de 17 a 24 de abril. O mundial da categoria também corre o risco de adiamento em função da COVID-19.
- Acho que quando a gente começou a pensar em trazer não pensávamos em pandemia e acho que hoje do jeito que está as coisas tivemos a decisão certa de trazer para cá e ficar aqui. O Europeu que seria realizado na França foi cancelado. Mundial em Portugal também está em risco. Então fazer a preparação aqui (Brasil), certeza vamos usar o material - completou Jorge Zarif.
Mesmo com a indefinição, Jorge Zarif treina em praticamente dois períodos cinco vezes por semana para chegar pronto para as regatas de 2021.
- Trabalhamos muito para ele chegar lá forte! A ideia é chegar na Europa e treinar. Mas vai depender do COVID. Queremos que ele chegue muito forte fisicamente e bem tecnicamente na levada do barco, como manobrando bem. Eu acho que esses objetivos estão sendo alcançados - explicou Alexandre Paradeda, técnico de Jorge Zarif.