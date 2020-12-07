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Jorge Zarif fecha ano com título e planeja calendário 2021 da vela

Campeão mundial conquista oito vitórias em nove regatas e leva título da Copa Brasil, no Rio. Focado na Olimpíada de Tóquio, velejador terá eventos em Brasil, França e Espanha...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 19:02

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 19:02

Crédito: Fred Hoffmann
O velejador Jorge Zarif confirmou o favoritismo e ficou com o título da Copa Brasil de Vela na classe Finn, evento disputado na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ).
Com oito vitórias em nove regatas, o atleta classificado para Tóquio 2021 ganhou mais uma vez a competição, na qual tem hegemonia desde seu início em 2014. Antônio Moreira ficou em segundo e Pedro Ludovici em terceiro. Foi a última competição da temporada para o brasileiro.
Zarif terá pela frente eventos no Brasil, França e Espanha antes de embarcar para Enoshima, onde serão as regatas olímpicas. O atleta treinará no Brasil em Ilhabela (SP) e no Rio de Janeiro (RJ).
- Ainda estou esperando a confirmação do calendário, mas ano que vem espero competir mais. Estou muito ansioso para voltar a competir fora do Brasil. Mais de um ano sem competir - disse Jorge Zarif.Após o evento no Rio de Janeiro, Zarif foi para Campos do Jordão (SP) prestigiar a sexta edição do L’Etape Brasil by Tour de France, prova de ciclismo amadora organizada pelo medalhista olímpico Bruno Prada.
A MIT, patrocinadora oficial de Zarif há três temporadas, é também apoiadora da prova, tendo inclusive um bretelle exclusivo para amantes da modalidade.
- A prova é muito legal! Nunca tinha vindo, primeira vez! É uma grande prova, certeza que não deixa desejar a nenhuma do mundo - contou Zarif.Eventos previstos de 2021
Campeonato Brasileiro – Rio de Janeiro – 17 a 21 de fevereiro
Troféu Princesa Sofia – Palma de Mallorca, Espanha – 26 de março a 3 de abril
Campeonato Europeu – Hyeres, França – 17 a 24 de abril
Copa do Mundo de Enoshima – Tóquio, Japão – sem data
Jogos Olímpicos – Tóquip, Japão – 25 de julho a 04 de agosto

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