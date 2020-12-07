Jorge Zarif fecha ano com título e planeja calendário 2021 da vela

Crédito: Fred Hoffmann

O velejador Jorge Zarif confirmou o favoritismo e ficou com o título da Copa Brasil de Vela na classe Finn, evento disputado na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ).

Com oito vitórias em nove regatas, o atleta classificado para Tóquio 2021 ganhou mais uma vez a competição, na qual tem hegemonia desde seu início em 2014. Antônio Moreira ficou em segundo e Pedro Ludovici em terceiro. Foi a última competição da temporada para o brasileiro.

Zarif terá pela frente eventos no Brasil, França e Espanha antes de embarcar para Enoshima, onde serão as regatas olímpicas. O atleta treinará no Brasil em Ilhabela (SP) e no Rio de Janeiro (RJ).

- Ainda estou esperando a confirmação do calendário, mas ano que vem espero competir mais. Estou muito ansioso para voltar a competir fora do Brasil. Mais de um ano sem competir - disse Jorge Zarif.Após o evento no Rio de Janeiro, Zarif foi para Campos do Jordão (SP) prestigiar a sexta edição do L’Etape Brasil by Tour de France, prova de ciclismo amadora organizada pelo medalhista olímpico Bruno Prada.

A MIT, patrocinadora oficial de Zarif há três temporadas, é também apoiadora da prova, tendo inclusive um bretelle exclusivo para amantes da modalidade.

- A prova é muito legal! Nunca tinha vindo, primeira vez! É uma grande prova, certeza que não deixa desejar a nenhuma do mundo - contou Zarif.Eventos previstos de 2021

Campeonato Brasileiro – Rio de Janeiro – 17 a 21 de fevereiro

Troféu Princesa Sofia – Palma de Mallorca, Espanha – 26 de março a 3 de abril

Campeonato Europeu – Hyeres, França – 17 a 24 de abril

Copa do Mundo de Enoshima – Tóquio, Japão – sem data